Comcast gana a Fox en la subasta para comprar Sky: ofrece 34.000 millones

El gigante estadounidense Comcast ha superado a 21st Century Fox en la puja para comprar la televisión británica de pago Sky, según ha anunciado el organismo regulador de adquisiciones del Reino Unido, Takeover Panel.

Tras una subasta a puerta cerrada en la que estaba fijado un máximo de tres rondas, la oferta de Comcast alcanzó 17,28 libras por acción (19,35 euros), mientras que la de Fox se quedó en 15,67 libras por título (17,55 euros). La oferta de Comcast valora la compañía en 30.600 millones de libras, unos 34.000 millones de euros.

Se espera que la dirección de Sky, con 23 millones de suscriptores, recomiende ahora a los accionistas la oferta de Comcast.

El regulador británico decidió esta semana resolver por medio de una puja uno de los procesos de adquisición más complejos de los últimos años en el Reino Unido, que la propia cadena Sky News, parte del grupo a la venta, ha definido como "la mayor adquisición vista hasta ahora en la industria de los medios europea".

El presidente y director ejecutivo de Comcast, Brian Roberts, celebró en un comunicado la adquisición de la "gran plataforma" que representa Sky.

La operación "nos permitirá incrementar nuestra base de clientes de forma rápida, eficiente y significativa, así como expandirnos internacionalmente", dijo Roberts.

Esta es la segunda ocasión en la que ha descarrilado una operación del magnate Rupert Murdoch, propietario de Fox, para hacerse con el control completo de la televisión británica, de la que hasta ahora posee el 39 %, una participación que había tratado de ampliar en 2008.

Los planes de Murdoch habían levantado el temor por parte de la autoridad de la competencia británica (CMA, en inglés) sobre una concentración excesiva en la propiedad de medios de comunicación en el Reino Unido.

El empresario australiano, nacionalizado estadounidense, ya controla, a través del grupo News Corp, los diarios "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y la emisora de radio "TalkSport".

Para allanar la posible compra, Fox había aceptado dejar fuera de la operación el canal de noticias Sky News y proponía venderlo a Disney si se cerraba la operación.

Tanto Comcast como Fox habían puesto sobre la mesa planes para que Sky aumente la competencia con proveedores de entretenimiento en línea como Netflix y Amazon Video.

La compañía de Murdoch inició en 2016 la operación para hacerse con el 100 % de Sky, un proceso que se vio ralentizado por las dudas de las autoridades de la competencia, lo que dio la oportunidad a Comcast para presentar una oferta alternativa el pasado julio, en la que ofrecía 14,75 libras por acción (16,52 euros).

La pugna se ha resuelto por medio de un procedimiento poco habitual en el Reino Unido, que se ha llevado a cabo en cuatro ocasiones desde 2002.