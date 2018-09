Blackstone plantea una gestión conjunta de Testa y Fidere previa a una posible fusión

El gigante inmobiliario Blackstone va a reorganizar su negocio de vivienda en alquiler en España tras comprar Testa, la mayor compañía del sector. El primer movimiento será unificar los equipos de esa empresa y de Fidere, su socimi donde se engloban las 1.800 viviendas adquiridas a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, según confirman diversas fuentes conocedoras del proceso de compra de Testa. A medio plazo, la gestora estadounidense estudiará la conveniencia de fusionar ambas sociedades cotizadas.

Blackstone acordó este lunes la adquisición del 50,01% de Testa a Merlin, Santander y BBVA por 948 millones de euros. Se trata de una socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) con 10.600 viviendas destinadas al alquiler y un valor bruto de su cartera de 2.600 millones.

La firma estadounidense tomará el control de la compañía en diciembre. A partir de esa fecha, abordará un plan para unificar la gestión de ambas compañías, que controlan carteras de activos muy parecidas, ya que se trata de edificios completos de viviendas en arrendamiento. Lo que busca la empresa americana es sinergias en la gestión y que operativamente funcionen ambas inmobiliarias con un mismo equipo.

Como líder del equipo conjunto, según diversas fuentes, la gestora de fondos contará inicialmente con la experiencia del actual consejero delegado de Testa, el alemán Wolfgang Beck, fichado este año por la socimi gracias a su experiencia en el gigante germano Vonovia y otras empresas del sector dedicadas al arrendamiento. Por el lado de Fidere, Blackstone aprovechará la trayectoria del presidente de la empresa, Juan Pablo Vera.

Fidere dispone de 6.400 viviendas. Es conocida por la opinión pública por ser la empresa que en 2013 compró las viviendas sociales a la EMVS al ayuntamiento liderado por Ana Botella (PP). El consistorio de Manuela Carmena (Ahora Madrid) desde 2015 se puso como objetivo revertir esa venta, un reto frustrado hasta el momento.

Fidere cuenta con varias sociedades dependientes, con diferentes carteras de activos repartidos fundamentalmente en municipios madrileños como Las Rozas, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Móstoles o Tres Cantos.

Un paso adicional en la integración sería la fusión de ambas sociedades, pero esa posibilidad todavía no está encima de la mesa, ya que no podría producirse si previamente Black­stone no controla el 100% de Testa. De momento, Santander mantiene un 29,05% de la sociedad, y Acciona otro 20%.

El fondo mantiene la oferta de compra a estos dos socios. Es previsible que la entidad financiera salga, ya que no es una posición estratégica. Por parte de la empresa presidida por José Manuel Entrecanales deberá valorar si le interesa permanecer en una empresa gestionada por el fondo estadounidense.