Si compras un móvil Xiaomi en China, ya no podrás utilizarlo en español

No cabe duda de que Xiaomi ha conseguido su enorme popularidad en todo el mundo a base de las importaciones. Hasta hace prácticamente un año, en España no se podían comprar sus productos oficialmente, igual que en el resto de Europa. Por esa razón lo más habitual ha sido comprar sus teléfonos en China, e importarlos a nuestro país. Algo que en los primeros tiempos de la firma asiática era una temeridad, ya que sus móviles se vendían, y siguen vendiéndose en China sin la Play Store de Google. Por esa razón había que acudir a versiones globales creadas por los mismos vendedores. De hecho muchos usuarios siguen prefiriendo comprar los móviles en China, por la diferencia de precio, algo que podría no salir rentable en el futuro.

Xiaomi sólo permitirá el uso de sus móviles chinos en su idioma o inglés

Con la expansión mundial que está llevando a cabo Xiaomi, que no habría sido posible de no haber existido la importación masiva desde China, la firma ahora busca rentabilizar sus ventas occidentales. Y para ello va a “limitar” los móviles vendidos en China para que sólo puedan utilizarse en chino o en inglés.

El Xiaomi Mi Max 3, uno de tantos móviles de Xiaomi que verán limitada su funcionalidad en español, si lo importamos desde China

Sin duda es un cambio importante en la política de Xiaomi, que busca que los usuarios se hagan con sus terminales por vías oficiales en occidente. Esta limitación ha comenzado a introducirse en la versión de MIUI 10 Global Beta 8.7.5. De esta manera Xiaomi busca que a los usuarios les salga más a cuenta comprar los móviles en sus tiendas. Recordemos que si importamos los móviles, no contamos con la misma garantía, y está limitada por la lejanía con el vendedor, además de arriesgarnos a tener que pagar aduanas cuando tengamos la mala suerte de que nuestro móvil se haya parado en estas. Así que si estás pensando en comprar un móvil Xiaomi en China, lo mejor es que lo hagas cuanto antes, porque parece que esta práctica tiene los días contados.