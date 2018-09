Mentir en una demanda puede salir caro: el abogado se enfrenta a pena de cárcel

Los abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos, como regula el artículo 80 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE):

- Colegio de Abogados. La sanción de estas conductas corresponde al Colegio de Abogados en el que esté inscrito el letrado.

- Denuncia previa. Aunque el Colegio puede investigar este tipo de actuaciones de oficio, suele conocerlas a través de una denuncia previa que puede provenir del tercero perjudicado, los órganos judiciales o cualquier ciudadano.

- Infracción muy grave. Mentir, falsear o aportar pruebas falsas en un proceso judicial supone una vulneración a las reglas éticas de la profesión como son la lealtad y la veracidad ante los órganos judiciales y, por tanto, es una infracción grave de las descritas en el artículo 84 EGAE.

- Sanción. En caso de que se demuestre la comisión de la infracción, el Colegio podría imponer al abogado la suspensión del ejercicio de la profesión (artículo 87 EGAE) por un tiempo que dependerá de la gravedad de lo falseado.

- Non bis in idem. Una misma conducta no puede sancionarse por dos vías, si se le impusiera una condena penal, no podría existir a la vez una sanción por parte del Colegio de Abogados al que perteneciera el letrado.