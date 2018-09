Estudios de posgrado (raros) para alumnos con otras inquietudes

El Corral de la Morería, en Madrid

Sabemos cuáles son los másteres que teóricamente ofrecen mayores salidas profesionales, los más demandados por las empresas o los que más eligen los estudiantes. Pero más allá de finanzas, marketing, big data, biotecnología o administración de empresas, existe una oferta fuera de lo habitual, menos conocida, pero que también cuenta con su propio plan de estudios y logra cubrir las plazas ofertadas: desde másteres en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira o Ciberdelincuencia hasta Investigación y Análisis del Flamenco o Criminología. La que sigue es una pequeña selección de másteres raros o excepcionales que pueden facilitar al alumno adentrarse en un ámbito profesional que no había considerado o simplemente estudiar y profundizar en una disciplina que despierta su interés.

Con la coordinación entre las universidades de Cádiz, Granada, Huelva, Córdoba y Pablo de Olavide de Sevilla comenzó su andadura el curso pasado el máster en Investigación y Análisis del Flamenco, pionero en Andalucía, que, según sus promotores, ofrece estudiosde carácter especializado e interdisciplinarsobre este arte. Además, quiere sentar las bases para iniciar la formación de futuros investigadores, ya que los trabajos de fin de máster pueden suponer el primer paso hacia la elaboración de tesis doctorales. Así pretende atraer a alumnos de distintas procedencias culturales, además de estrechar una relación histórica, cuando menos azarosa, entre el flamenco y los estudios académicos.

Espionaje cibernético

Cada vez son más frecuentes los incidentes de seguridad en empresas e instituciones. En una economía global valorada en 70 billones de dólares, la ciberdelincuencia y el espionaje podrían estar costándole al mundo 300.000 millones de dólares, según las estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS). Para luchar contra esta lacra y formar a los alumnos en el ciberdelito, sus agentes, el entorno donde sucede y su tratamiento, la Universidad Nebrija oferta un máster en Ciberdelincuencia en colaboración con la Fundación Policía Española, el Cuerpo Nacional de Policía y Telefónica. Según Jordi Regi, su director, el plan de estudios persigue que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para desarrollar técnicas de protección frente a ataques y amenazas en los sistemas operativos, las redes, el software de aplicación, los sistemas web y las bases de datos. La Universidad Internacional de Cataluña también incluye en su programa de posgrados estudios para prevenir la ciberdelincuencia.

Delitos, pero de otro tipo, acaparan el foco de los másteres en Criminología, algunos con añadidos, como en el caso del máster Universitario en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad sevillana Pablo de Olavide; Criminología, Delincuencia y Victimología de la Universidad Internacional de Valencia; Criminalística, Investigación Criminal y Escena del Crimen, de la Camilo José Cela, o Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha.

No apto para mentirosos

El director de la cátedra de Análisis de Conducta de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), Ángel García Collantes, resalta que el máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira, un título propio que imparte esta institución, surgió a partir de la demanda de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que posteriormente fue extrapolado al mundo empresarial. “Es una formación que proporciona herramientas para tratar de evitar el fraude, también dentro de la empresa e incluso entre los proveedores”. El término comportamiento no verbal aglutina el conjunto de conductas no verbales que cualquier persona puede tener en diferentes situaciones, comenta García Collantes. “Entenderlo y analizarlo en profundidad es de gran importancia en multitud de entornos ya que, a través de este análisis, podremos inferir aspectos relativos a los estados emocionales y racionales de las personas observadas, entendiendo, a su vez, el impacto que nuestro propio comportamiento tiene sobre los demás y sobre nosotros mismos”.

Elaboración de Diccionarios y Control de Calidad del Léxico Español es el máster que imparten la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que busca que el estudiante alcance una especialización en el dominio del léxico. La UNED en su web dice que aspira a que aquellos que cursen este posgrado adquieran una sólida idea de lo que es la lengua española, tanto en su estructura general como en sus aspectos normativos. “Todo ello tejido en torno al concepto de lexicón, pues creemos que todo diccionario está en relación con el lexicón mental, como lo está el mapa con su territorio”.

La Universidad de Alcalá de Henares y la Unidad Militar de Emergencias (UME) crearon en 2012 el máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios, que en estos años se ha convertido en referente y en el único que realiza simulacros con material real. Sus alumnos proceden de todo el mundo. “El riesgo de incendios está presente todo el año. Por eso, es muy importante trabajar en la mejora de los sistemas para su prevención y extinción, tanto si se trata de incendios forestales como de cualquier otra índole, y en la preparación de los profesionales que trabajan en este campo”, resalta José Luis Pérez Díaz, director del máster.