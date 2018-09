Isidoro Alanis: “La innovación no es solo tecnológica”

El presidente y consejero delegado de Eurodivisas, Isidoro Alanis (Fuentes de Oñoro, 1972), está muy orgulloso de su origen en un pequeño pueblo cercano a Portugal. Desde niño quiso ser empresario y, de hecho, fue el primer trabajador de la oficina de cambio que hoy se ha convertido en la segunda empresa a nivel mundial.

¿Cómo entiende la innovación?

Para Global Exchange innovar es crear nuevas opciones que faciliten el servicio a nuestros clientes, ofreciéndoles ese valor diferencial capaz de sorprenderles. Esta es la principal razón de que nosotros apostemos por la tecnología y la innovación como ejes fundamentales de la estrategia de la compañía. En nuestra obsesión por la excelencia en el trato a nuestros clientes, hemos apostado por la tecnología como facilitador necesario para poder ofrecer nuevos servicios cada vez más personalizados y adaptados a las necesidades del consumidor.

¿Cuál es el rol del consejero delegado en la innovación?

La innovación, no solo tecnológica sino también de cualquier otro tipo, permite que nos diferenciemos de la competencia, que podamos ir un paso por delante, marcando las tendencias del sector, por lo que se convierte en algo fundamental. Por tanto, la responsabilidad del consejero delegado es impulsar siempre la innovación dentro de la organización, dotándola de los recursos necesarios y dándole un valor estratégico en la evolución del negocio.

¿Qué cualidades configuran a un buen líder innovador?

Un líder innovador debe ser vanguardista y visionario. Tiene que tener la habilidad de ser facilitador en su compañía, es decir, escuchar las necesidades y las ideas. Debe ser rupturista y apostar por explorar nuevos límites, pero, a la vez, pragmático, de manera que no se pierda la senda marcada hacia los resultados finales. Por último, pero no menos importante, tiene que estar comprometido con la ejecución y seguimiento de los proyectos de innovación para que lleguen a buen fin y no caigan en el olvido pese a las a veces muy duras dificultades hasta su implantación.

¿Qué valora más al contratar a un colaborador cercano para transformar?

La capacidad de trabajar en equipo, la empatía con el entorno y la comunicación. Si queremos tener una cultura de innovación transversal, es imprescindible que los profesionales de la tecnología, además de una excelencia técnica, formen parte de la actividad diaria en todos los aspectos y no sean un nicho aislado.

¿Cómo ha cambiado la transformación digital su sector y su empresa?

El mundo digital nos ha permitido que seamos más rápidos, eficientes e innovadores, incorporando nuevos productos y servicios en los últimos años, que han contribuido de forma espectacular a mejorar la experiencia del cliente. El mayor ejemplo es que ya no es necesario acudir a una oficina para cambiar dinero, sino que con un simple clic nuestros clientes pueden recibirla en su casa, en su trabajo, o contratarla a la vez que su viaje en la propia agencia de viajes.

En su trayectoria, ¿cuál ha sido su reto más complejo relacionado con la innovación?

En este sentido, el mayor reto, sin duda, ha sido crecer en el negocio e ir cambiando al ritmo que el sector y las nuevas tecnologías han ido marcando. Al final, la simbiosis positiva que tenemos con la transformación tecnológica tiene mucho que ver con la actual expansión de la compañía.

¿Cuáles son las claves para dirigir a un equipo innovador?

Dar cabida a las ideas que tus colaboradores plantean y tener la capacidad de comunicación. Somos una empresa fuertemente innovadora, queremos ser eficaces al atender a nuestros clientes; por tal razón, estamos atentos a las propuestas que dan nuestros equipos de trabajo, ya que son ellos quienes tienen contacto directo con los clientes.

¿Cuál es la importancia de la cultura innovadora en su gestión?

En un negocio que quiere ser competitivo, la cultura innovadora no es una opción, es una obligación. Y para lograrlo, es necesario transmitir esta cultura a toda la organización. La transformación está en manos de las personas que usan y adoptan la tecnología, por eso es necesario sentar las bases de una cultura flexible y abierta. Es la única forma de innovar y mejorar.

¿Cómo poner al cliente en el centro?

La atención al cliente es el eje central de nuestra compañía. Dedicamos nuestro tiempo y recursos a conocer las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo y adaptamos nuestro servicio a cada país, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. A lo largo de los años hemos desarrollado un proceso de análisis interno que tratamos de mejorar de forma minuciosa, prestando atención al detalle y a la respuesta que el propio cliente da ante el servicio. En nuestro nuevo dispositivo táctil para la realización de una operación de cambio de moneda, la pantalla cliente, hemos incluido una sencilla encuesta al final de la transacción donde solicitamos al cliente que evalúe el servicio proporcionado. La nota media obtenida hasta la fecha es de 9,7 sobre 10. El servicio al cliente es nuestro valor diferencial.

