La moda sostenible lucha por desterrar las camisetas de seis lavadas

El espacio de Momad dedicado a la moda sostenible, situado en la conexión de los pabellones 12 y 14 de Ifema, suma esta convocatoria 43 empresas, casi un 10% más que en febrero pasado, y un 15% más de superficie.

El movimiento centrará también las conferencias del Foro Momad de mañana sábado. Entre ellas, Marina López, presidenta de la asociación nacional del sector, expondrá sobre la problemática de las etiquetas: “El problema no es lo que dicen (código de fábrica, talla, recomendaciones de lavado), sino lo que omiten, porque el vacío legal así se lo permite”. Por ejemplo, precisa que si menos del 10% de la composición de la prenda no es algodón, el fabricante no está en la obligación de informarlo.

Gema López, de Slow Fashion Next, dará una conferencia sobre materiales que cumplen la condición de sostenibles. “Existen muchas barreras para localizarlos. Por eso, a partir de noviembre vamos a lanzar un showroom de tejidos en pleno centro de Madrid que se llamará B2fabric”, anuncia.