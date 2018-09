Nadie duda que las nuevas tecnologías digitales están cambiando el mundo y son responsables de una nueva forma de pensar, de comunicarnos, de cotrabajar y de relacionarnos con el entorno. Como ocurrió en las anteriores revoluciones industriales que lideraron Inglaterra y EE UU, la cuarta revolución industrial, impulsada por la digitalización de la sociedad, representa un punto de inflexión en el que debemos integrarnos y liderar para ser actores (doers) y no sólo pensadores (thinkers).

Como patronal del sector, la tecnología, la digitalización y el espíritu de superación forman parte de nuestro ADN, y nos sentimos muy orgullosos de comprobar cómo se están materializando en el coche conectado, los hogares inteligentes, las smart cities, la universidad digital, la robotización de las fábricas… Pero sólo si tenemos una industria digital potente, la sociedad española podrá beneficiarse de este cambio.

Un sector transversal tan estratégico y motor económico de otras muchas actividades debería estar entre las principales prioridades de las instituciones y de sus presupuestos. Es esencial contar con un Estado emprendedor e innovador que evidencie el compromiso de las Administraciones Públicas (AA.PP.) hacia la transformación digital. En este sentido, la entrada de un nuevo Gobierno es una magnífica oportunidad para proponer políticas y acciones efectivas que impulsen esta revolución.

Precisamente la necesidad de dar una mayor visibilidad a las propuestas y demandas de las compañías es uno de los ejes que toda la industria digital española (fabricantes, integradores, distribuidores, consultores …) debatirá en la 32º edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en Santander, que empieza hoy. Bajo el lema Dando voz a la industria digital, los principales actores del sector solicitamos un mayor protagonismo de las compañías tecnológicas en la sociedad, poniendo el foco en los grandes ejes de innovación y nuevas tecnologías y las oportunidades que nos ofrece este entorno disruptivo y en evolución continua.

De esta manera, pensamos que ha llegado el momento de que la sociedad nos escuche y conozca la visión estratégica de hacia dónde queremos y debemos estar en materia de tecnología e innovación. Todos tenemos que reinventarnos, “aprender a aprender” compartiendo experiencias, ideas y proyectos entre todos los actores (empresas, AA.PP., universidades, entidades de estandarización, agencias públicas, escuelas…), formando los llamados ecosistemas digitales.

Lejos de ser opcional, la transformación digital es imprescindible para garantizar la competitividad de España en el mercado global y convertirnos en un referente de innovación. Un enorme reto al que no podremos hacer frente si no se invierte en I+D+i y se desarrollan planes institucionales de fomento de la economía digital y de incorporación de dispositivos y soluciones tecnológicas punteras en las organizaciones.

La inversión en I+D+i no es un gasto, es futuro; y no es positivo para el país constatar que, hoy por hoy, no está en las prioridades reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado.

Ametic representa al sector de las tecnologías digitales de nuestro país. Somos una industria transversal y estratégica, presente en todos los sectores y responsable de la transformación tecnológica digital, que supone la disrupción más grande de las últimas décadas. Nuestra principal labor es generar un contexto favorable que contribuya a la transformación digital y al desarrollo de las empresas, pero también que fomente el talento digital y forme a los ciudadanos en los nuevos usos de la tecnología. En esta tarea, todas las AA.PP. nos hallarán predispuestos a cooperar en profundidad por el bien de nuestra industria, nuestro país y nuestra sociedad.

Este futuro ya es imparable. Y será digital y tecnológico con, o sin, la industria española. La gran mayoría de los nuevos empleos que se crean y se crearán en el futuro están ligados a las tecnologías digitales y su aplicación. Tenemos que ser conscientes de que nos estamos jugando el futuro: nos subimos al carro de la era digital y las nuevas tecnologías o lo perdemos. Y si lo perdemos, hipotecamos nuestro futuro, como país y como sociedad.

Para el cumplimiento de este objetivo, el papel de la industria digital, representada por Ametic, es vital. Como nos gusta decir: “si las propuestas de Ametic se aplican, la industria española irá bien; y el país, también”.

Pedro Mier es presidente de Ametic