Ibiza, la isla infinita más allá del sol y la fiesta

No diga verano, diga Ibiza. No diga fiesta, diga Ibiza. La isla blanca es uno de los destinos de vacaciones más demandados y famosos de la temporada estival. Aguas cristalinas, preciosas calas, un sol inclemente pero no abrasador y mucha algarabía y espectáculos son algunas de las bazas que le han dado fama internacional.

Si la jarana a todas horas no es lo suyo, ni tampoco tumbarse al sol vuelta y vuelta, Ibiza tiene muchos alicientes que ofrecerle fuera de la temporada alta. El primero, económico. Es un destino caro, pero fuera del verano los precios se moderan. Otro atractivo nada desdeñable es que aumenta la tranquilidad, disminuyen los decibelios ambientales y desaparecen las multitudes.

Estos son algunos de los lujos que podrá disfrutar sin colas ni aglomeraciones. Nada mejor que comenzar el día con un desayuno tardío sobre una escalinata casi natural al borde del mar en la terraza del restaurante Soleado, en el paseo marítimo de Figueretas. Un lugar único para disfrutar relajadamente de un brunch (desayuno-comida). Menús desde 24 euros y cócteles desde 7, porque también podrá relajarse en la terraza o el lounge del restaurante al anochecer.

El local está a unos 15 minutos andando del centro, una excusa perfecta para dar un paseo, quemar calorías y hacer tiempo hasta la hora del aperitivo antes de lanzarse a hacer turismo y visitar algunos de los lugares históricos.

Calas casi desconocidas

y vírgenes e insólitas reliquias en el interior entre paisajes idílicos

Uno de los bares más tradicionales es el bar Petit Vermut, situado en la esquina de las calles de Ses Verdures y Manuel Sorà, en el animado barrio de La Marina. Pasa por ser la más antigua vermutería de la isla, donde podrá deleitarse con una tapa y un vermú o un vino y un bocadillo en un ambiente muy familiar y agradable casi a los pies de la antigua muralla, que separa el barrio de la vieja ciudadela de Dalt Vila.

La Marina se extiende desde este histórico muro hasta el puerto en un laberinto de callejuelas. Lo mejor es perderse en ellas y descubrir el antiguo Mercat Vell, la iglesia de San Telmo o, ya en el puerto, el obelisco erigido en honor a los piratas. Callejeando se topará con tiendas de moda ibicenca o Adlib, marcas exclusivas, de decoración o souvenirs y artesanía.

Terraza La Escalinata en la plaza del Sol, en Dalt Vila. Inma Moscardó Cinco Días

Al otro lado de la muralla está Dalt Vila. La ciudad alta y la más antigua de la isla pitiusa, donde se ubican algunos de los principales edificios históricos. Lo mejor es extraviarse sin prisa entre sus callejuelas y plazas y disfrutar del ambiente, de bares y tiendas y de las fantásticas vistas que ofrece su singular ubicación sobre una atalaya.

¿Costa o interior?

Si por algo es famosa Ibiza, además de por la fiesta, es por sus playas y calas. Cala Boix, en Santa Eulalia, al este, es famosa por ser la única de arena negra de la isla. Está a los pies del acantilado de Sant Carles y oculta por un bosque de pinos.

Sa Caleta, uno de los rincones casi vírgenes de Ibiza. Inma Moscardó Cinco Días

En la costa sur está Sa Caleta, una de las imágenes más fotografiadas de Ibiza, resguardada por acantilados de tierra roja y salpicada de piedras y rocas; tiene un aire salvaje, es frecuentada por pescadores y se mantiene casi virgen.

Si se decide a incursionar hacia el interior de la isla no se arrepentirá y podrá toparse con paisajes idílicos o sorpresas como la iglesia de Sant Josep de Sa Talaia, uno de sus templos rurales más impresionantes en el que destaca su blanca fachada, su altura y su inu­sual arquitectura, ya que recuerda a una fortaleza.