Diez pasos para mejorar la marca personal

La elevada competencia del mercado laboral exige diferenciarse del resto de trabajadores cada vez más. “En un momento en el que todos somos sustituibles, tenemos que conseguir que nos identifiquen con algo positivo”, explica el experto en estrategia y branding personal e instructor en la escuela online Udemy, Andrés Pérez. Considera que el desarrollo del branding personal debe gestionarse de la misma manera que se administra una empresa.

El profesor también hace hincapié en que este concepto no ha crecido en torno a las redes sociales, sino que estas solo son un altavoz. “Son importantes porque si no se pierden oportunidades, pero no van a influir en la calidad de la marca”, explica el experto, quien destaca su predilección por el blog frente a las redes sociales como Facebook o Instagram por la volatilidad de las mismas. No obstante, Pérez recalca que “a internet hay que acudir cuando ya se tiene la marca hecha” y da 10 pasos para perfeccionarla: