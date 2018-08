Ibex en directo: las negociaciones de China y EE UU devuelven el aliento al mercado

Nuño Rodrigo

WSJ: La SEC examinará los tuits de Musk sobre Tesla

El diario The Wall Street Journal publica que la SEC ha preguntado a Elon Musk sobre su tuit en el que valoraba comprar Tesla a 420 dólares la acción para sacarla de Bolsa. El supervisor de los mercadosquiere saber por qué hizo este anuncio (en el que añadía que la financiación está asegurada) vía Twitter y no mediante una comunicación oficial. Además, Musk no ha aportado información adicional sobre la posible operación.