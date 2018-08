Los pilotos de Air France y KLM amenazan con sumarse al verano de huelgas aéreas

El complicado verano de huelgas que está viviendo el sector aéreo amenaza con sumar nuevas fechas y aerolíneas. Después de los paros que han llevado a cabo los pilotos de Ryanair en distintos países europeos, ahora son sus homólogos de Air France-KLM los que amenazan con tomar decisiones similares si sus demandas laborales, que contemplan una reducción de la carga de trabajo y una mejora en sus condiciones salariales, no son escuchadas y solucionadas.

Los pilotos de la aerolínea holandesa han sido hoy los últimos en plantear paros en el corto plazo. El sindicato VNV envió a sus afiliados una carta, recogida por el diario De Telegraf, en la que establecen un ultimátum a la compañía para que disminuya la carga de trabajo de sus pilotos e incremente su salario. Si no se atajan estas demandas antes del viernes, los pilotos irán a la huelga. Las negociaciones están en un punto muerto desde que los miembros de este sindicato rechazaran un acuerdo laboral colectivo con KLM en mayo. Ambas partes volvieron a reunirse ayer y desde la aerolínea admitieron que las negociaciones están “en una fase difícil”. “Tanto VNV como KLM han presentado sus propuestas. KLM se tome en serio los deseos y las peticiones de sus pilotos, y por ello se les ha presentado un paquete de medidas y soluciones sólido. KLM cree que, combinadas con el acuerdo negociado previamente, este paquete debería traer consigo la deseada reducción de carga de trabajo y la mejora de la conciliación laboral y familiar de los pilotos. Lamentablemente, las negociaciones se encuentran en una fase difícil”, detalló la compañía aérea en un comunicado.

Por su parte, el sindicato VNV explicó en Twitter que ha presentado una oferta final, con requisitos adicionales “que solo afectan a la reducción de una carga de trabajo demasiado alta y una mejor conciliación de la vida privada. Confiamos en que tengamos un acuerdo el viernes por la mañana”.

Una situación que también se ha extendido a Air France. El presidente del principal sindicato de la aerolínea francesa, Philippe Evain, manifestó este fin de semana en una entrevista al diario Le Parisien amenazó con 15 días de huelga si los nuevos administradores de Air France-KLM no están dispuestos a aceptar sus demandas salariales, como ya hizo el anterior presidente, Jean-Marc Janaillac, que dejó su puesto en mayo.

Desde entonces, el grupo franco holandés no ha nombrado un nuevo equipo directivo. El principal candidato a hacerse con las riendas de la gestión es el actual jefe de operaciones de Air Canada, Benjamin Smith, un perfil que no gusta a los pilotos de Air France por no ser francés.

Los 15 días de huelga que estos llevaron a cabo entre febrero y junio de este año tuvieron un impacto de 335 millones en las cuentas del grupo durante el primer semestre.