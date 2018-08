El comercio electrónico dispara el número de empresas exportadoras en España

El número de empresas españolas que ha exportado bienes a otros países ha crecido un 28,2% anual entre enero y mayo. Un crecimiento inusual que no responde a ninguna de las palancas que ha impulsado el sector exterior desde el inicio de la crisis. No hay recesión económica, que obliga a las empresas a buscar fuera el negocio que pierden en el mercado interior, y el euro no se ha debilitado en su relación con otras divisas (una moneda única depreciada abarata las exportaciones fuera de la zona euro y las hace más competitivas). Tampoco parece que obedezca al precio del petróleo, que ha subido un 58,8% en los dos últimos años y se ha situado en el entorno de los 70 euros. Un crudo barato reduce los gastos de las empresas en un país que no produce petróleo y que se ve obligado a importar.

El último informe mensual de comercio exterior que elabora la Secretaría de Estado de Comercio aporta alguna pista. En el apartado de la base exportadora, el estudio refleja que entre enero y mayo hubo 123.692 empresas que vendieron bienes a otros países, con un alza del 28,2% (27.231 compañías más), y especifica en una nota a pie de página que “la tasa de variación anual del número de exportadores de lo que va de año 2018 debería ser tomada con cautela porque se podría haber visto afectada por gran número de operaciones de comercio electrónico de bajo importe. El dato de exportadores de más de 50.000 euros presenta mayor homogeneidad”. Si se divide el conjunto de empresas entre aquellas que venden menos de 50.000 euros al año y las que venden más de 50.000 euros, el comportamiento es radicalmente diferente. Las empresas con un volumen de ventas más modesto suman 94.601 exportadores, lo que supone un crecimiento del 40,1% en términos relativos y de 27.493 firmas, mientras que las que más exportan más de 50.000 euros suman 29.091 compañías, con un descenso del 0,9% (262 empresas menos).



Lo que se puede inferir de la estadística es que muchas micropymes habrían optado por iniciarse en las ventas a otros países a través del comercio electrónico por los importantes ahorros que obtienen. A través de las ventas online, las pequeñas empresas reducen sustancialmente sus gastos en desplazamientos, misiones comerciales, visitas a ferias e incluso en trabajadores. Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), relativos al cierre del pasado ejercicio, muestran una tendencia al alza imparable en la cifra de negocio del comercio electrónico. En 2017 superó por primera vez los 30.000 millones de euros, con un avance anual del 25,7%. La gran mayoría de actividades están ligadas a los servicios, con lo que no computan en la estadística de la Secretaría de Estado de Comercio. Las que sí lo hacen son el negocio editorial (discos, libros, periódicos y papelería) y las prendas de vestir, que sumaron cada una el 5,8% de las 154 millones de transacciones en el último trimestre de 2017.