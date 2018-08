Coca-Cola European Partners gana 417 millones hasta junio, un 6,5% menos

Coca-Cola European Partners obtuvo un beneficio neto contable de 417 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un descenso del 6,5% respecto al mismo periodo de 2017, según ha informado este jueves la mayor embotelladora de Coca-Cola, que ha confirmado sus objetivos para 2018.



No obstante, en términos comparables, el beneficio neto de la compañía subió un 5,5% entre enero y junio, hasta 489 millones de euros.



Los ingresos contables ascendieron a 5.435 millones de euros, en línea con los logrados en el primer semestre de 2017, mientras que en términos comparables y a tipo de cambio constante subieron un 1%.



El beneficio operativo contable de los seis primeros meses de este año fue de 605 millones de euros, un 4,5% menos, si bien en base comparable se situó en 699 millones de euros, un 4,5% superior.



"Estamos satisfechos con nuestra ejecución y rendimiento en los primeros seis meses de 2018, ya que continuamos adoptando decisiones audaces sobre nuestro porfolio y precios. Estamos seguros de que estas son las decisiones estratégicas más adecuadas para nuestro negocio a largo plazo, no obstante, reconocemos el impacto negativo a corto plazo sobre el volumen", ha subrayado el consejero delegado de Coca-Cola European Partners, Damian Gammell.



"En general, estamos animados por la evolución del negocio en el primer semestre, a pesar de algunos problemas en Francia por los acuerdos con nuestros clientes, una climatología adversa en Iberia y nuevos impuestos al sector, en especial en Gran Bretaña", ha resaltado.



Los gastos operativos contables se situaron en 1.489 millones de euros, un 0,5% más que un año antes, mientras que en términos comparables alcanzaron los 1.423 millones de euros, lo que supone un incremento del 1%.



Durante el primer semestre de este año, la compañía ha reconocido costes de reestructuración por un total de 96 millones de euros, principalmente relacionados con las actividades de reestructuración propuestas en su Programa de Integración y Sinergias, la consolidación de la localización de su cadena de suministro y otros programas de reestructuración.



Para este año, la compañía confirma sus anteriores previsiones, con un crecimiento del beneficio operativo y de los beneficios por acción de entre el 6 y 7%.



Esta previsión de crecimiento de ingresos excluye el impacto en la contabilidad del incremento de impuestos a la industria de bebidas no alcohólicas.



La compañía espera que dichos impuestos aumenten aproximadamente entre un 2 y un 3% el crecimiento de los ingresos y aproximadamente un 4% el coste de los bienes.



La firma estima además que el flujo de caja libre se encuentre en un rango de entre 900 y 950 millones de euros, al tiempo que continúa trabajando para alcanzar su objetivo de obtener un ritmo de ejecución de ahorros anuales antes de impuestos de entre 315 y 340 millones de euros a través de las sinergias a mediados de 2019.



Asimismo, el consejo de administración de Coca-Cola Europa Partners ha acordado el pago de un dividendo trimestral regular de 0,26 euros por acción, que se pagará el próximo 6 de septiembre.