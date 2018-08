¿Quiénes son los dueños de la Bolsa? Los grandes fondos extranjeros controlan 40.000 millones del Ibex

La Bolsa española no atraviesa un buen momento. El Ibex, con una caída del 2,7% en lo que va de año, es incapaz de desprenderse de la debilidad que impera desde hace 12 meses. Esto no impide que los inversores sigan viendo valor a muchas de las cotizadas que integran el selectivo. El interés por las firmas españolas no se limita a los fondos de la misma nacionalidad sino que se extiende a los vehículos de inversión extranjeros. Por encima de estos últimos destaca BlackRock. La mayor gestora de fondos del mundo, con 5,1 billones de dólares en activos bajo gestión (4,7 billones de euros), cuenta con una participación que a precios de mercado supera los 18.800 millones. Es decir, el 3,1% de la capitalización total del Ibex 35, que ayer al cierre alcanzaba los 607.155 millones de euros.

El apetito por el papel español no se limita a BlackRock. A él le siguen otros nombres conocidos como los fondos soberanos de Noruega y Catar, o las gestoras Fidelity y Capital Group, presente en el selectivo a través de su filial Capital Research and Management Company (CRMC). Entre los cinco controlan participaciones por valor de 39.700 millones de euros, el 6,5% de selectivo.

La principal apuesta de los fondos se concentra en el sector financiero. A pesar de que el entorno de tipos cero no es el más propicio para inversión en banca BlackRock, Norges Bank y CRM que mantienen posiciones por valor de 11.000 millones de euros en Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Santander y Bankia.

En algunos casos la presencia en el accionariado les lleva a convertirse en accionistas de referencia, una tendencia especialmente significativa para dos grandes bancos españoles BBVA y Santander. En la entidad que preside Francisco González BlackRock, propietario del 5,9% del capital de la firma, se erige como el primer accionista, según datos de la CNMV. Este movimiento tiene su réplica en la entidad que preside Ana Botín. En ella la gestora es el accionista de referencia seguido por CRMC, que posee el 3% del capital del banco. El reto de las entidades para los próximos meses es conseguir mejorar sus ingresos y mantener a los grandes inversores en su accionariado para frenar la corrección que vive la banca en lo que va de año.

Otro sector que hace las delicias de los inversores extranjeros es el de las utilities. A diferencia de los bancos, estas compañías han logrado mantener el tipo en los momentos de mayor volatilidad. Su marcado perfil defensivo las convierte en el aliado perfecto para hacer frente a la inestabilidad del mercado, pero las bondades no quedan ahí. La jugosas rentabilidades por dividendo que ofrecen estas compañías llevan a muchos a inversores a buscar refugio en ellas. Esto no se circunscribe solo a los pequeños ahorradores, sino que también los grandes fondos internacionales participan de esta tendencia. Los cinco vehículos de inversión suman participaciones por valor de 7.160 millones en el sector. Entre los valores que más gustan destaca Iberdrola. En ella tienen presencia BlackRock (controla el 4,49% del capital) y los fondos soberanos de Catar (6,16%) y Noruega (4%). Detrás de la empresa que preside Ignacio Galán se sitúa Red Eléctrica, compañía en la que tienen presencia las gestoras BlackRock (3,14%) y Fidelity (1%). Solo CRMC se decanta por Naturgy (3%). La lista de energéticas se completa con Enagás, en la que Fidelity controla el 1,9%, y la petrolera Repsol. BlackRock redujo ligeramente su participación en esta firma a comienzos del mes pasando del 5% al 4,98% actual.

Entre las apuestas de los grandes fondos no podía faltar Telefónica. La mayor gestora de fondos tiene en sus manos el 4,989% del capital de la compañías, una participación que se sitúa por debajo del 6% que mantiene en Cellnex o el 5,7% que conserva en Mediaset.

La apuesta que la gestora BlackRock hace por el grupo audiovisual contrasta con la salida efectuada en las últimas semanas por Norges Bank. El fondo entró en el capital de la compañía en enero con la compra del 3,4%. A partir de ese momento fue aumentando su peso de manera paulatina. Las dudas sobre la inversión en publicidad no mermó su apetito. Sin embargo, coincidienco con la presentación de los resultados del primer semestre, Norges Bank decidió poner punto y final a su aventura en la compañía, que en el año pierde en Bolsa un 28%.