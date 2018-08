USO recurre ante la Audiencia Nacional los servicios mínimos de Fomento en Ryanair

La asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (Consubal) ha denunciado hoy que Ryanair está "tomando el pelo" a los residentes de Baleares porque en su web no se puede aplicar el descuento del 75 % para viajar entre las islas y los aeropuertos de la Península, tal y como ha aprobado el Gobierno recientemente.



Esta organización de consumidores ha informado este domingo de que está recibiendo un gran número de llamadas de consumidores con derecho a este descuento que no pueden reservar viajes a la Península con esta compañía.



Según esta asociación, la empresa irlandesa ha modificado su página web de tal forma que si un usuario quiere hacer una reserva y beneficiarse del descuento de residente, no es posible, quedando las diferentes opciones en blanco. Por el contrario, si se opta por contratar un billete normal, sin descuento, no hay ningún problema para formalizar la reserva electrónica.



Esta asociación considera que esta "nueva irregularidad de la compañía aérea ya es el colmo" y que las autoridades deben "tomar parte en el asunto y actuar de forma contundente contra una compañía que se burla continuamente de sus clientes y se salta la ley a la torera".



Consubal, afirma, "viene denunciando continuamente las barbaridades que esta compañía viene cometiendo de forma reiterada ante la pasividad de las autoridades".



La asociación, a través de su portavoz, Alfonso Rodríguez, está dispuesta "a llegar hasta las últimas consecuencias" para que las administraciones públicas sancionen a Ryanair de "forma ejemplar" .