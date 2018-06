La oferta de SIMA se renueva con mejor diseño y más innovación

Si usted ha tomado ya la decisión de comprar una vivienda, ya sea para vivir en ella o como inversión, y tiene muy clara la ubicación que le gustaría, este fin de semana puede visitar el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), convertido desde el jueves 31 de mayo en el mayor escaparate de vivienda del país.

En 14.500 metros cuadrados, cerca de 300 expositores mostrarán a los visitantes una oferta de más de 15.000 casas, la inmensa mayoría de nueva construcción. De hecho, el potencial comprador tendrá que conformarse en la inmensa mayoría de los casos con adquirir el piso o bien sobre plano o en obras, porque de toda la variedad de promociones, solo el 10% se refiere a inmuebles ya terminados.

El buen ritmo que registran las ventas de casas y el incremento de precios han propiciado desde hace algo más de dos años que las grúas vuelvan a poblar el paisaje de algunas ciudades. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió en el anterior boom, cuando los promotores iniciaban desarrollos sin tener la certeza de que se venderían todas las casas, aupados por el crédito barato y abundante, hoy la realidad ha cambiado radicalmente.

Como la banca ya no concede préstamos al promotor si no presenta un plan de negocio creíble con un nivel de preventas de al menos el 50% de las viviendas, hoy solo se ponen en marcha proyectos allí donde existe demanda para ellos y a los precios que estos puedan pagar. Y lo malo es que allí donde se concentra la demanda, la oferta está reaccionando, sí, pero no siempre con la rapidez deseada.

Madrid, Barcelona y los principales destinos de playa, como son Alicante o la Costa del Sol, son las ubicaciones más buscadas tanto por compradores como por inversores, y así queda reflejado en SIMA. La oferta de la mayor feria inmobiliaria es consecuencia de esos gustos, por lo que concentra la mayor parte del producto en la costa y las grandes urbes. Pero también pretende ser ejemplo de la transformación del mercado.

Las viviendas que ahora se construyen compiten por ver qué promociones se sitúan más a la vanguardia en innovación y diseño y por aplicar a todo el proceso edificatorio las últimas tecnologías.

Solvia, firma líder de servicios inmobiliarios, está presente en el SIMA con un total de 23 promociones de obra nueva repartidas por toda la geografía española. Entre esos proyectos, figuran algunos inmuebles propiedad de otros clientes que han confiado a este servicer la comercialización de sus viviendas, como Grupo Lar, Sareb y Miref, entre otros.

La compañía confirmó que aprovechará su presencia en la feria para iniciar la venta de cuatro promociones en la Comunidad de Madrid. Se trata de Jardines de Goya (Goya, 131) y Altos de Villaverde, en la capital, y Alcalá Ciudadela (Alcalá de Henares) y Green Village, en Colmenar Viejo.

Por su parte, Metrovacesa acude a la vigésima edición del SIMA con 11 promociones de obra nueva, de las que 6 se localizan en la capital. “Todas las viviendas cuentan con el sello de identidad de Metrovacesa: diseño exclusivo respaldado por arquitectos de primer nivel, y creadas bajo los más altos estándares de innovación, calidad y sostenibilidad, y situadas en las mejores ubicaciones”, explican fuentes de la compañía.

Fiel a su compromiso con la tecnología y la digitalización, la compañía incluye en su estand una cápsula inmersiva de realidad virtual para presentar la promoción Residencial Nereidas, en Torremolinos. Esa experiencia permitirá al cliente adentrarse en la que podría ser su futura vivienda para conocer todos los detalles de la misma. Además, un holograma informará y guiará a los clientes de forma personalizada sobre las diferentes ofertas de la compañía.

La mayor parte de la oferta la constituyen viviendas familiares de tamaño medio (dos y tres dormitorios), con amplias zonas comunes, dotadas de toda clase de equipamientos y acabados de gran calidad. Además, es un denominador común que las promotoras ofrezcan a los propietarios adecuar el interior de la casa a sus necesidades con un gran abanico de posibilidades.