Ibex 35, en directo: la Bolsa sube un 1%, con la política y la disputa comercial en el foco

nuria Salobral

Link Securities: "Más inestabilidad política pero sin afectar al crecimiento"

La llegada a la presidencia de Pedro Sánchez no tendría por qué impactar en el crecimiento económico, según apunta Link Securities. “Parece que Sánchez no se plantea nuevas elecciones de forma inmediata, situación que creemos prolongará la inestabilidad política en el país. No obstante, la economía española en la actualidad viene mostrando un crecimiento fuerte y si el nuevo Gobierno se ciñe a cumplir los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados, el crecimiento económico no debería descarrilar”, añade.