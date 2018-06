¿Por qué Dimas Gimeno aprueba unas cuentas de El Corte Inglés en las que no cree?

Fumata blanca. Cabe una interpretación de mero aficionado y por tanto no confirmada. Cabe interpretar la decisión del presidente de El Corte Inglés de de firmar las cuentas como la fumata blanca de un pacto de mayor alcance. Cabría pensar que estamos en el principio del fin de un enfrentamiento familiar que, a pesar de que pueda seguir su camino judicial en otro ámbitos más privados, no secuestre ya a El Corte Inglés, sus empleados y sus clientes como rehenes inocentes de una guerra que no iniciaron. Pero esta interpretación tampoco tiene respuesta.

Alarmas. Las dudas aventadas a mediados de la semana pasada en el sentido de que el consejo celebrado el día 30 estaría incapacitado para formular las cuentas por las dudas que emanaban del agujero que presuntamente existe en la empresa encendió todas las alarmas entre directivos, auditores y acreedores.

Valoraciones. Esas presuntas actividades delictivas fueron denunciadas ya hace unos años y presuntamente la pasividad del consejo había imposibilitado su traslación a las cuentas a pesar de que todos los consejeros las firmaron. Y la alarma saltó porque, de ser ciertas las acusaciones que el entorno de Dimas Gimeno estaba desvelando, la posible dotación de ese agujero podría traer de la mano un cambio de las valoraciones con las que El Corte Inglés ha salido al mercado a pedir dinero prestado.