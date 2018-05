¿Qué pasa en la Bolsa? Los analistas prevén más inestabilidad ante la incertidumbre política

Con Italia vuelven los peores fantasmas a la Eurozona”. La frase de Antonio Zamora, analista de MacroYield, resume el sentimiento que hay hoy entre los analistas a la vista de los últimos acontecimientos en Italia y la reacción que están teniendo los mercados no solo los de renta variable donde los índices de los periféricos pierden un 2%, sino también en la renta fija, con las primas italiana y española disparándose, e incluso afectando al euro que cae con fuerza.

Y es que las dudas sobre una posible salida de Italia del euro están generando un nerviosismo y una incertidumbre que en el mercado están provocando una ola de ventas en toda Europa, aunque con menos intensidad que en los periféricos. En el caso español, se agrava la inestabilidad por la moción de censura presentada por el PSOE y que se debatirá en el Congreso entre el jueves y el viernes próximo.

"Se espera que esta incertidumbre se mantenga durante los próximos días hasta que se conozca el desenlace de la situación política en Italia, que podría desembocar en un nuevo proceso electoral en el mes de septiembre. Todo lo que sea un anuncio de un gobierno estable y a favor de la unidad europea sería positivo para los mercados, sin embargo en estos momentos no parece el escenario más probable", explica Joaquín Robles, de XTB.

Ayer lunes, el Presidente de la República Matarella pidió al economista Carlo Cottarelli (ex director del FMI) formar un gobierno y presentar al Parlamento un programa que lleve al país a unas nuevas elecciones. Cottarelli explicó que las elecciones serían justo después de agosto si su gobierno pierde el voto de confianza del Parlamento o a principios de 2019 si consigue el apoyo de las cámaras.

Los analistas de Bankinter consideran que “dado que es poco probable que el gobierno de tecnócratas de Cottarelli consiga el apoyo de las cámaras, el escenario de elecciones en otoño 2018 cobra más realismo. Los líderes del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte acusan a Matarella de rendirse a las presiones de inversores y de países como Alemania al rechazar la propuesta del euro escéptico Paolo Savona como Ministro de Finanzas”.

Por su parte, Paula Sampedro, analista de Link Securities, explica que los mercados temen que dichas elecciones se conviertan en "un referéndum de facto sobre la permanencia de Italia en el euro y que los partidos populistas ganen más fuerza para entonces".

Otros expertos, como Oscar Anaya, de Tradition, señalan a Italia como la excusa que ha llevado a los mercados a iniciar una corrección. Sin embargo, Victoria Torre, jefa de producto y análisis de Self Bank, cree que aunque el panorama no es muy esperanzador y a corto plazo el Ibex no deja de perder soportes, "el castigo está siendo excesivo". De hecho, la experta cree que habrá un rebote en el sector bancario, el más castigado.

Los expertos están de acuerdo en que la presión seguirá en el corto plazo en los índices periféricos. Francisco Veiga, analista de Orey Financial, añade que mientras "España tiene sus temas políticos (Rajoy/PP) y tiene sentido que el Ibex pueda verse afectado negativamente, en otros países, como en Portugal, no ha cambiado nada, por lo que se está produciendo un mero contagio por aversión a un posible rebote de las fuerzas populistas en Europa". El analista explica que espera "volatilidad, pero no una caída sustentada de medio plazo en los principales índices europeos".

Respecto a los niveles técnicos del selectivo, Joaquín Robles, de XTB, señala que el Ibex 35 ha roto el soporte de los 9.600 puntos, y podría caer hasta los 9.200 puntos en las próximas sesiones. Por su parte, Victoria Torre, de Self Bank señala a los 9.300 puntos como nivel clave a vigilar.

Momento de comprar

Sin embargo, las correcciones bursátiles pueden ser aprovechadas para tomar posiciones. Robles, de XTB señala que "aunque es muy complicado tratar de predecir los siguientes acontecimientos, en los últimos años este tipo de situaciones de inestabilidades políticas en Europa, se han convertidos en muy buenas oportunidades de compra".

En esta línea, varios de los mejores gestores de fondos españoles se muestran convencidos de que las correcciones bursátiles de las últimas sesiones serán pasajeras. De hecho, aseguran que están aprovechando las caídas para comprar algunas compañías que habían analizado desde hace tiempo.

“Aunque hoy el mercado esté muy nervioso, nosotros tenemos claro que vamos a aumentar posiciones en algunas compañías que nos gustan mucho. Los desplomes del 6% en algunas empresas nos parecen injustificados, y vamos a comprar”, explica Lola Solana, gestora del fondo Santander Small Caps, el vehículo de Bolsa española que más rentó el año pasado (más de un 26%).

La mayoría de gestores españoles considera que los fundamentos de las compañías que cotizan en Bolsa siguen siendo muy buenos, gracias a su menor apalancamiento y la mayor internaiconalización. “Esta misma mañana ya hemos estado mirando oportunidades que teníamos apuntadas en nuestra lista de la compra”, reconoce Ángel Fresnillo, director de renta variable de Mutuactivos, la gestora de fondos de Mutua Madrileña.

“Se habla mucho de que la Bolsa estaba demasiado cara, pero no estoy de acuerdo, reflexiona Ricard Vidal, director de inversiones de la gestora catalana EDM. “Las correcciones que hemos vivido desde el viernes para nosotros son un momento claro para pescar, para comprar acciones que nos parecen atractivas”.

Desde Lombard Odier, Stéphane Monier, director de inversiones, explica que su escenario de inversión para Europa se mantiene sin cambios. "Esperamos que los mercados europeos se recuperen gracias a valoraciones atractivas, una recuperación impulsada por el apoyo interno y los factores adversos de las monedas más débiles", añade.