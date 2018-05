Google se alía con Asempleo, Linkedin y Adecco en las búsquedas de empleo

Google lanza hoy en España una nueva funcionalidad en su buscador que facilita la búsqueda de ofertas de empleo. Es el primer país de Europa donde la compañía estrena este servicio (Google for Jobs), que ya está operativo en EE UU y en algunos países de Latinoamérica y África. “Queremos ayudar a que, a través de nuestro buscador, los usuarios españoles puedan acceder a todas aquellas ofertas laborales que realmente se ajusten a sus necesidades de manera rápida y sencilla”, explica Luis Collado, Responsable de Alianzas Estratégicas de Google España.

A través de esta herramienta, una vez que el usuario haya realizado una búsqueda de empleo (teleoperador en Barcelona o responsable de marketing en Coruña, por ejemplo), podrá visualizar todas aquellas ofertas de agencias de empleo, agencias de trabajo temporal, agregadores, etcétera que se hayan sumado a esta nueva experiencia como es el caso de Linkedin, Adecco, Opcionempleo, Hosteleo, Asempleo, Jobatus o Buscadordetrabajo.com entre otros.

Google espera que la nueva funcionalidad incentive la economía española. “Sin duda, ayudará a que haya más transparencia en las ofertas de trabajo, y ello tendrá un efecto muy positivo para todo el mercado laboral”, dice Collado. El directivo confía en que también incremente el uso de Google como puerta de inicio para la búsqueda de empleo y tenga un efecto muy positivo en el tráfico que generen a sus socios, las agencias y portales de empleo. “Les proporcionaremos un tráfico de mucha más calidad, con menos tasa de rebote y mayor tasa de conversión, es decir, muchos más usuarios acaban el proceso de solicitud de empleo en sus páginas web”, continúa.

¿Qué ventaja aporta la herramienta al usuario? Este podrá elegir múltiples filtros a la hora de buscar empleo: categoría, ubicación, fecha de publicación, tipo de contrato y empresa. Además, podrá crear alertas según sus necesidades y tendrá la posibilidad de retomar en cualquier momento la búsqueda realizada. Igualmente, si se tiene activada la localización, gracias a la sinergia con Google Maps el usuario podrá definir mejor su búsqueda, pudiendo ver las ofertas existentes en un rango que va de los 3 a los 300 kilómetros, según donde se encuentre ubicado.

Si la búsqueda no marca fronteras, Google for Jobs también permite buscar empleo en EE UU, Argentina, Chile, México, Brasil, Nigeria, Kenia y Sudáfrica, los países donde la funcionalidad ha sido ya lanzada. La compañía planea lanzar la funcionalidad en más países a lo largo de los próximos meses. Collado asegura que, desde que lanzaron la herramienta en EE UU, en julio de 2017, “hemos visto un 60% más de empleadores que muestran ofertas de trabajo en la búsqueda”. El directivo asegura que en España, Google está abierta a indexar a cualquier empleador. Y aclara que “no hay ningún componente económico en esta funcionalidad. El empleador no paga nada por estar en Google for Jobs ni por el tráfico que le genere. La única vía que tenemos de monetizarlo es a través de los anuncios de Adwords relacionados”.

El directivo de Google defiende que su compañía “no es un competidor para LinkedIn o Adecco”, por ejemplo. “Somos un complemento para ellos. Nosotros no pedimos a los usuarios información sobre sus habilidades y otros aspectos. No solapamos el trabajo de los demás. No somos un portal de empleo. Solo queremos ser la puerta de inicio de la búsqueda de empleo, y lógicamente esto añadirá transparencia y eficiencia en todo el proceso, y ello supondrá un reto para todos”.

Javier Aragón, CEO de Buscadordetrabajo, afirma que la iniciativa de Google supone unificar las ofertas de empleo en un único espacio, de forma que el candidato pueda acceder a todos los portales en una sola búsqueda, “así que para un portal como el nuestro es una gran oportunidad”. También Carlos Doncel, Director de Proyectos de Jobatus España, ve positivo que “la búsqueda de empleo se centralice en un solo lugar en pro del demandante de empleo” y espera, cuenta, que Google cubra esa necesidad.

La iniciativa del gigante de internet también ha sido bien recibida por Asempleo, la asociación de agencias de empleo y empresas de trabajo temporal. Según su presidente, Andreu Cruañas, “una mayor difusión de las ofertas de trabajo, fundamentado con criterios profesionales, será muy positivo para nuestro mercado laboral”.