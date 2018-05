Keatz abrirá en España varios “restaurantes fantasmas”

No todo está inventado en el sector de la entrega de comida a domicilio. Así lo cree Keatz, una compañía que se lanzó en 2016 en Berlín y que ahora está arrancando en España con un modelo de negocio que se coloca entre las plataformas como Deliveroo, Delivery Hero, UberEats y Glovo y los restaurantes clásicos. “Se trata de la primera cadena de restaurantes virtuales o cocinas fantasmas”, como explica Joaquín Mencía, vicepresidente de Desarrollo de Negocio Internacional de la empresa.

A diferencia de los restaurantes clásicos, los de Keatz no ofrecen mesas ni sillas donde comer ni servicios de recogida para sus clientes en sus locales; ellos solo cuentan con cocinas (locales) altamente automatizadas donde elaboran diferentes tipos de comida y después venden a través de las citadas plataformas de reparto a domicilio u oficina.

El mercado para la entrega de comida sigue dominado por los restaurantes clásicos, “que ofrecen platos que no están diseñados ni embalados de manera adecuada para llevar y consumir dentro de 20 minutos”, señala Mencía. “Además, su operativa, a diferencia de la nuestra, no está optimizada para ello, porque los picos de pedidos desde casa les llega justo cuando suelen tener sus salas llenas de gente, lo que hace que la experiencia para quien pide comida desde casa no sea la óptima”.

La operativa de Keatz, en cambio, está optimizada para el reparto a domicilio, según defiende el directivo, que con anterioridad trabajó en Telefónica y Uniplaces. “No solo ofrecemos platos que están específicamente cocinados para llevar, sino que también ofrecemos un modelo atractivo para las plataformas de entrega. En promedio, nuestras comidas se preparan en menos de 10 minutos, lo que ofrece plazos de entrega más cortos para los clientes y una economía de entrega superior para nuestros socios”, indica Dimitrios Ploutarchos, cofundador de la empresa junto con Paul Gebhardt.

Y es que, según aclara Mencía, las plataformas de entrega de comida a domicilio tienen dos problemas: trabajan con los restaurantes tradicionales, que tienen muy difícil adaptarse a las modas culinarias, y la dificultad para amortizar a sus riders y conseguir la rentabilidad. “Para rentabilizarles, necesitan hacer entre tres y cuatro envíos por hora y ahora mismo están haciendo bastantes menos. En nuestro caso, preparamos los pedidos más rápidos y el rider no tiene que esperar, y todo ello hace la experiencia mejor”, dice.

Keatz, que cuenta con tres restaurantes virtuales en Berlín, está expandiéndose por Europa. En España ya tienen una cocina en Barcelona desde hace mes y medio y tendrán otra antes de agosto, y en las próximas cuatro semanas abrirán dos en Madrid. Los planes también pasan por estrenar cocinas en Lisboa y Milán antes de final de verano, y desembarcar con estos restaurantes virtuales en Frankfurt, Múnich, Ámsterdam y París. “Buscamos localizaciones de 100-150 metros cuadrados, con un radio de acción de 3-4 kilómetros”, señala Mencía, que apunta que el objetivo es estar en 20 ciudades europeas de aquí a un año y después lanzarse a Latinoamérica.

Keatz, que cuenta con una plantilla actual de más de 100 personas (más de la mitad personal de cocina), opera hoy una cartera de 10 marcas diferentes de comida (GreenGurus, Grin goBurritos, MoodyMonkey, Spo onySoups, EarlsDeli, Convoy Burger, BornAgainChicken y BeyondPizza). El objetivo es llegar a tener para el tercer trimestre de este año 20 marcas de diferentes verticales (burritos, pizzas, hamburguesas, comida healthy, mejicana o tailandesa, entre otras). En cada uno de sus restaurantes, Keatz es capaz de preparar entre seis y diez marcas distintas, “porque no se pide lo mismo en todas las localizaciones”, apunta Mencía.

Para impulsar su expansión y aumentar aún más la automatización de sus cocinas fantasmas, la compañía ha recaudado más de seis millones de euros hasta la fecha. Entre sus inversores están Project A, K Fund, Atlantic Labs, Ustart y JME, aunque el control de la compañía sigue en manos de los fundadores. En España, donde la empresa planea abrir más restaurantes (“no está decidido aún en qué ciudades, pero barajamos Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao, Málaga y Palma de Mallorca”), han fichado también a Carlos Maribona (anteriormente en Axon y Minube) para liderar la expansión de la firma en el país.

Keatz no ofrece datos de facturación. Asegura que son datos que, de momento, no pueden compartir, pero afirma estar creciendo del orden del 20-30% cada semana en número de pedidos y en facturación. Los pedidos medios son de entre 18 y 29 euros. El dato de la inversión tampoco lo facilita, pero Mencía explica que el coste por marca y restaurante es más bajo que un restaurante tradicional, “pues no necesitamos estar en calles principales, sino cerca de ellas. Y los locales no requieren de decoración especial”.

A pesar de la consolidación en curso en esta industria, desde Keatz ven un gran recorrido a su negocio, pues la entrega de comida a domicilio sigue creciendo a tasas anuales superiores al 25%. Y recuerdan cómo Deliveroo fue nombrada como la startup europea de más rápido crecimiento en 2018 y su rival Delivery Hero empezó a cotizar en 2017, demostrando que hay espacios para ser disruptivos en el sector y mejorar la satisfacción del consumidor.