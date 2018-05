La UE alienta el blindaje del sector energético frente al capital chino

Portugal es un caso aparte en la nueva corriente nacionalista energética que recorre Europa. El Gobierno luso, que fue obligado por la troika a privatizar la joya de la corona, EDP, en 2012, optó por adjudicar su energética pública a un grupo chino en detrimento de la alemana Eon, que también acudió a la subasta. Una imposición (inédita en planes de rescate) tras la cual se atisbó la mano de Alemania para hacerse con la energética.

Además, Portugal, que había protegido como un tesoro a EDP, alrededor de la cual había merodeado por entonces Gas Natural Fenosa, no dudó en vender también al socio asiático, su transportista y operador del sistema o TSO, la estatal REN.

Sea porque el nuevo socio ha dejado gestionar la compañía al antiguo equipo directivo, ya sea porque le sobra dinero para invertir o, simplemente, por un sentimiento antinacionalista europeo, lo cierto es que China Three Gorges (CTG), en la actualidad con un 23% de EDP, se ha granjeado las simpatías del Gobierno portugués. Hasta tal punto de que el primer ministro, Antonio Costa, que encabeza un Gobierno de izquierdas que no fue precisamente el que permitió la entrada de CTG en EDP, no tardó ni un día en apoyar la opa por el 100% que la china anunció el viernes. “Han sido buenos inversores”, subrayó Costa en alusión al principal accionista de EDP. Eso sí, los inversores, conscientes del apetito por la compañía quieren más dinero y la dirección ha dicho que el precio no recoge su valor real. La pregunta que muchos se hacen ahora es ¿mantendrán los chinos su actitud amigable si logra el control real de la compañía?

Por el momento, el trámite de la opa se cerrará antes de que Bruselas pueda aprobar el reglamento para restringir la entrada a inversores extracomunitarios en empresas estratégicas. Un proyecto que no comparten los países del sur de Europa, que quieren libertad para elegir y ven detrás una maniobra de Alemania y Francia para levantar murallas chinas que no siempre benefician al resto. En todo caso, el citado reglamento será opcional para cada Gobierno.

Junto a la corriente proteccionista comunitaria está resurgiendo otra netamente nacionalista. Así, la italiana Enel, una de las que más incursiones hizo la década pasada, en tiempos de crédito fácil, en otros países, está encontrando ahora una fuerte oposición en países como Hungría, la República Checa o la propia España, en la que se hizo con el control de la principal eléctrica, Endesa, en 2007. Hasta el punto de que existen claros movimientos para su expulsión.