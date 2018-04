El gestor estrella de Fidelity revela sus cinco apuestas bursátiles para 2018

Jeremy Podger es una de las caras más conocidas en la industria británica de gestión de activos. Tras más de 30 años de experiencia invirtiendo en Bolsa internacional, en 2012 fichó por la firma Fidelity International. Allí gestiona el fondo Fidelity World Fund, con 2.236 millones de euros de patrimonio. El año pasado fue reconocido por la firma Morningstar como el mejor inversor del mundo en la categoría de renta variable global. El fondo ha rentado más de un 12% de media anual en los últimos cinco ejercicios.

Podger participó ayer en unas jornadas organizadas por la gestora estadounidense para la prensa europea y dio algunas de las claves de inversión que está aplicando en los vehículos que gestiona. "Las correcciones que hemos vivido en el primer trimestre en Estados Unidos han tenido un marcado carácter técnico, pero considero que estamos al principio del fin de este largo ciclo alcista".

A su juicio, ya hay algunas señales de alarma que han empezado a saltar, como la intensa actividad de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos. "La Bolsa norteamericana sí que ha llegado a estar en modo eufórico", explicó. De hecho, el fondo en el que invierte está rebajando su exposición a renta variable estadounindense.



Entre las debilidades de Podeger en 2018 está la Bolsa de Japón. "Hay que tener en cuenta que este mercado ha vivido una racha bajista que ha durado más de 20 años, así que ya era hora de que cambiara la tendencia", apuntó el gestor.

Podger recordó que el año pasado los índices nipones fueron de los que mejor resultado obtuvieron en todo el mundo ("solo por detrás de China"), gracias en buena medida a la política expansiva del banco central de Japón y de su Gobierno.

"El año pasado nos dió muchas alegrías y para este año, aunque somos más prudentes, creemos que puede seguir funcionando muy bien", comentó.

El gestor, además de invertir directamente en Bolsa, especialmente en compañías de pequeña y mediana capitalización, están analizando inversiones en bonos emitidos por empresas.

2. Robótica y semiconductores

Una de las temáticas que más le interesa a Podger es la de las firmas de robótica, aunque él prefiere no hablar de inversiones sectoriales. "Realizamos siempre un primer análisis partiendo de los datos de la compañía, y de ahí acabamos teniendo una determinada composición sectorial".

Podger considera que las empresas especializadas en diseñar y construir robots de uso industrial o particular, pueden tener un buen comportamiento en Bolsa.

También le gustan las firmas de semiconductores. "Después de una primera época dorada, creo que muchas de ellas están haciendo una buena adaptación para poder ofrecer sus productos con la generalización de objetos de la vida cotidiana conectados con internet".

3. Sector financiero

Podger considera que hay algunas compañías del sector financiero que pueden salir beneficiadas del actual contexto de progresiva subida de los tipos de interés. Entre los bancos "hemos visto oportunidades en grupo que cotizan por debajo de su valor en libros y que a nuestro juicio están infravalorados".

También han invertido en algunas compañías especializadas en proveer a los analistas información financiera. "Se van a ver beneficiadas del auge de la inversión basada en el análisis masivo de datos".



4. Empresas 'value'

Jeremy Podger ha combinado desde sus inicios un estilo de inversión multidisciplinar. A diferencia de otros inversores, que buscan un determinado perfil de compañías (con potencial de crecimiento, infravaloradas o que se benefician del actual momento del ciclo económico), él ha combinado diferentes estrategias.

Para el actual momento del ciclo bursátil, Podger considera que las empresas con perfil value (aquellas que tienen un valor intrínseco que el mercado no sabe reconocer), van a verse muy beneficiadas. "Los últimos 10 años han sido malos para las empresas con perfil 'value'. Eso ha sido en buena medida por la prolongada política de bajos tipos de interés, que ha hecho que este no fuera un ciclo convencional. Pero creo que ahora sí que ha llegado el momento de estas compañías, ahora que las rentabilidades de los bonos han empezado a repuntar".



5. Inmobiliario en Asia

Los fondo de inversión que gestiona Podger no tienen restricciones geográficas. Pueden invertir en cualquier parte del mundo. Uno de los activos que más le gustan en la actualidad al gestor son las compañías vinculadas con la inversión inmobiliaria en Hong Kong. "Creo que los precios seguirán subiendo y a este tipo de empresas les irá bien".