Facebook afronta varias demandas colectivas por el caso Cambridge Analytica

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. EFE

Facebook afronta ya varias demandas por el escándalo de la filtración de datos a la consultora Cambridge Analytica. Un grupo de inversores ha presentado una demanda ante la corte federal de San Francisco por las pérdidas del 9% que las acciones de la compañía registraron en Bolsa el lunes y el martes tras la revelación del caso.

La demanda colectiva representaría a los inversores que adquirieron títulos de la red social entre el 3 de febrero de 2017 (día en que Facebook presentó sus cuentas anuales y señaló algunos fallos de seguridad) y el 19 de marzo de 2018 (dos días después de que el diario The New York Times publicara cómo Cambridge Analytica usó datos de los usuarios de Facebook obtenidos sin “los permisos adecuados”).

La acusación, presentada por el inversor Fan Yuan, se basa en el argumento de que durante ese periodo, la compañía “realizó declaraciones falsas o engañosas” y ocultó que había violado sus propias políticas de privacidad al permitir que una tercera parte accediera a los datos de millones de usuarios sin su consentimiento.

El documento no detalla el número de inversores involucrados en la reclamación, aunque menciona que podrían ser “cientos o miles”. Todos ellos estarían siendo representados por el bufete estadounidense Pomerantz.

Por otro lado, Lauren Price, usuaria de la red social, presentó a última hora del martes una demanda colectiva contra Facebook y Cambridge Analytica en la corte federal de San José por usar datos de los usuarios sin su consentimiento. “Todos los usuarios de Facebook están interesados en esta demanda y en la aplicación de sus derechos de privacidad”, subrayó John Yanchunis, abogado de la demandante.

Price acusa a ambas empresas de negligencia y de haber violado una ley de competencia desleal de California, puesto que la recopilación de esta información infringía la política de privacidad de Facebook. Según su abogado, Price percibió un gran aumento de mensajes políticos durante la campaña presidencial estadounidense en su página de Facebook, lo que fue un “intento de influir en su voto”.

Además del frente que tiene abierto en los tribunales, la empresa fundada por Mark Zuckerberg no puede obviar sus problemas en el mercado y la caída de su valor bursátil, que podría continuar. El banco Nordea comunicó este miércoles que había prohibido de manera temporal a los administradores de sus fondos de inversión la compra de acciones de la red social. La entidad escandinava considera que la posibilidad de que la empresa haya violado las reglas de protección de datos no se corresponde con el nivel de transparencia que exigen a sus inversiones. La medida, que estará vigente durante tres meses, prohíbe tan solo la compra de títulos, no la venta, y no obliga a los fondos a desprenderse de los títulos que ya posean.

En cualquier caso, algunos analistas consideran que este escándalo no tendrá un impacto sobre la rentabilidad de Facebook a largo plazo. De hecho, el precio objetivo de sus títulos no se ha revisado a la baja. Según Salvador Alves, de Orey iTrade, el aumento de la regulación que se espera tras lo ocurrido podría beneficiar a la propia compañía y reforzar al sector de las redes sociales.