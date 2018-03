Huelga en Amazon: los trabajadores de San Fernando paran desde las 22.00 del martes

Amazon se enfrenta a su primera huelga en España, tras fracasar las negociaciones con los empleados de su centro logístico de San Fernando de Henares, que exigen renovar el convenio actual. El paro se inició esta noche a las 22:00 horas, cuando empieza el turno de noche en el almacén, y se prolongará hasta última hora del próximo día 22.

Los trabajadores han denunciado durante las últimas semanas la intención de la empresa de forzar una transición desde el convenio laboral que tienen actualmente (es el único centro de la compañía que tiene uno propio) al convenio provincial de logística de la Comunidad de Madrid, lo que supone un empeoramiento de las condiciones laborales, según señalan.

El centro de San Fernando de Henares, el primero que abrió la compañía en España y el más grande junto al del Prat de Llobregat (en Barcelona), cuenta con unos 1.100 trabajadores fijos y 900 temporales, contratados a través de Adecco y Manpower. El 75% de la plantilla votó a principios de mes a favor de la huelga en una asamblea.

Ana Berceruelo, delegada sindical de Comisiones Obreras, no entiende el empeño de la compañía en recortar los salarios, dado los millonarios beneficios que obtiene (en 2017 obtuvo unas ganancias de 2.430 millones, un 20% más que en 2016). “Lo único que les pedimos es no perder las condiciones laborales actuales y que se revaloricen los salarios este año con un aumento del 1% de media por encima del IPC, pues desde 2016 tenemos congelados los salarios”, añade, al tiempo que apunta que no tienen problema en pasar al convenio provincial “siempre y cuando la empresa haga un pacto por el que nos garanticen que nos mantiene las condiciones actuales”.

Según Berceruelo, con el convenio provincial fundamentalmente se abaratan los salarios y los trabajadores perderían el complemento por incapacidad cuando están de baja. "Actualmente reciben el 100% del salario en la primera baja del año durante 18 meses. La intención de la empresa es eliminar su completo, por lo que el trabajador sólo recibiría el 75% de su sueldo en caso de baja", detalla. "Y hay que recordar que en este trabajo hay muchas bajas debido a lesiones por la carga y los ritmos de trabajo elevado".

La delegada sindical de CC OO asegura que prevén que un alto porcentaje de los 1.100 empleados secunden la huelga. Pero admite que el porcentaje disminuirá bastante entre los trabajadores temporales, que “están siendo amenazados por las ETT a través de SMS con que no les renuevan los contratos si hacen el paro”.

Desde la compañía mantienen que siguen abiertos al diálogo, pero Berceruelo asegura que desde el pasado 15 de marzo, cuando sindicatos y empresa mantuvieron una mediación en el instituto laboral de Madrid, “no han vuelto a llamar a la parte social”.

Los trabajadores del centro de San Fernando de Henares, que desde hace días han pedido el boicot de los clientes a la tienda de Amazon “en solidaridad hasta que resolvamos el conflicto”, temen que la huelga no tenga el efecto deseado. Primero, por la “presión ejercida” sobre los trabajadores temporales y, segundo, por la intención de la multinacional de recurrir a otros centros logísticos de su red española y europea para cubrir la demanda y dar el servicio a sus clientes.

En este sentido, Berceruelo explica que, según la información que manejan, el centro del Prat ha elevado en la última semana entre un 25% y un 30% los pedidos gestionados, “lo cual evidencia que la compañía está desviando allí las compras. Y también es de esperar que lo hagan con el centro de Getafe”.