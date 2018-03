La CNMC insta al Gobierno a cambiar la norma de alquileres turísticos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha remitido un requerimiento al Gobierno contra distintas disposiciones del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en lo relativo a los intermediarios de viviendas turísticas.



Según informa la CNMC, este requerimiento es un paso previo que busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que regula estos procedimientos. De acuerdo con el nuevo precepto, los intermediarios en la cesión de viviendas para fines turísticos

deberán presentar periódicamente una declaración informativa sobre las cesiones de viviendas en las que intermedien, con fines de prevención del fraude fiscal.



La CNMC considera que el real decreto no delimita con claridad quienes serán los sujetos obligados a proporcionar la información. Si se incluye entre los obligados a entidades que no intervienen en todas las fases de la transacción, se podría imponer a estas entidades una carga sustantiva, que puede tener un efecto restrictivo de la competencia.



Adicionalmente, considera que las obligaciones de información incluyen algunos aspectos que pueden ser innecesarios o desproporcionados para el fin perseguido por la norma (prevención del fraude fiscal).



En particular, la CNMC considera de dudosa relevancia tributaria la identidad del titular de la vivienda cuando no coincide con la persona que tiene el derecho de cesión de la misma, la obligación de información sobre las cesionarias y el número de días de uso y los deberes de conservación de documentación.