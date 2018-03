Decathlon quiere que el 20% de sus ventas sean online en 2020

Decathlon acelera su estrategia hacia el canal online para no quedarse rezagado en la lucha por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y no perder cuota de mercado frente a los gigantes como Amazon. La cadena francesa registró en España unas ventas de 1.712 millones de euros en 2017, lo que supuso un crecimiento del 4,5% en tasa anual. "España es el segundo país por facturación y el tercero por tiendas, por detrás de Francia y China", ha subrayado Javier López, director general de Decathlon España, durante la presentación de resultados. Las ventas online, pese a crecer un 35% respecto a 2016, apenas suponen un 5% del total de la facturación y el objetivo es que crezca exponencialmente en el corto plazo. "La meta es que represente el 20% de las ventas en 2020", remarca.

Para lograr ese objetivo, el primer hito de la compañía es abrir el séptimo almacén y el segundo que tiene en Getafe (Madrid), con una superficie de 25.000 metros cuadrados con el fin de profundizar en la estrategia de poder proporcionar las compras a los usuarios en las tres franjas que actualmente cubre: en el mismo día (solo está disponible en Madrid y se quiere ampliar a Barcelona este año), en 24 horas y en 48 horas. "Prevemos que a partir de final de año (fecha prevista para el nuevo centro de Getafe), el producto no será necesario enviarlo desde el almacé sino que se podrá remitir directamente desde la tienda", asegura.

La cadena también apostará por resideñar sus tiendas para adaptarlas a los gustos de los nuevos consumidores y poder aportar un valor añadido. "Vamos a hacer áreas en las que los clientes pueden tocar el producto y usarlo. En cada una de ellas habrá paneles, en los que podrán conocer las características del producto y la disponibilidades, y al mismo tiempo vamos a potenciar la presencia de asesores expertos en cada una de las 110 disciplinas deportivas que tratamos". Estas novedades tratarán de evitar que los clientes, captados inicialmente por un precio atractivo, se "fuguen" a otros establecimientos cuando pasen de un uso amateur a otro más profesional. En total ha invertido 35 millones de euros en la digitalización de la compañìa.

Abrirá seis nuevas tiendas en 2018, todas ellas de gran formato

En paralelo, la compañía también quiere ofrecer garantías a los clientes para fidelizarlos. De esta manera toda la gama de productos de las marcas propias de Decathlon contará con un período de prueba de 60 días, en los que el cliente, aún habiéndolo usado, lo podrá devolver siempre y cuando no le convenza el producto y el equipo de la tienda lo apruebe. Asimismo, la multinacional francesa ha ideado otro sistema, Decathlon Ocasión, que se complementará con el mercado de trueque Trocathlon (que se celebra dos veces al año en las tiendas). "Funcionará como una especie de Wallapop, en el que los clientes con productos usados que quieran venderlo podrán hacerlo a través de una plataforma ideada por Decathlon para ponerles en contacto con otros clientes que quieran comprar".

La cadena cerró el pasado ejercicio con 164 tiendas, tras incorporar 17 nuevos establecimientos. De ellos, diez fueron tiendas de gran formato y siete fueron de la marca City (tiendas más pequeñas ubicadas en el centro de las ciudades). Para este ejercicio prevé otras seis nuevas tiendas, todas ellas de gran formato. "Eso no significa que no sigamos apostando por abrir establecimientos en ciudades, ya que no lo consideramos como formatos competidores, sino como elementos complementarios, especialmente en las ciudades más pequeñas", destaca el director general de Decathlon España.