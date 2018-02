Powell dispara los nervios con su intervención pero el Ibex se mantiene firme en los 9.900

Cecilia Castelló

Qualcomm propone a Broadcom negociar el precio de la oferta

El fabricante estadounidense de microprocesadores Qualcomm ha propuesto a su rival Broadcom entablar negociaciones directas en una reunión centrada en el precio de la oferta debido a que, aunque se ha progresado en otro tipo de cuestiones, considera que la propuesta de compra aún subestima el valor de la compañía. La compañía no aceptará ninguna oferta por debajo de 160.000 millones de dólares, incluyendo los 25.000 millones en deuda asumida, informó The Financial Times.

Así lo ha señalado el presidente de la junta de Qualcomm, Paul E. Jacobs, en una carta dirigida al consejero delegado de Broadcom, Hock Tan, después de que ambas compañías se hayan reunido por segunda vez el pasado 23 de febrero en relación a la compra de Broadcom por Qualcomm, cuya última oferta se fijó en 79 dólares por acción.

Broadcom lanzó por primera vez la oferta de compra de Qualcomm en noviembre de 2017, una operación que, en caso de materializarse, se trataría de la mayor combinación tecnológica de la historia.

EP