El Ibex rebota un 0,8% y recupera los 9.900 puntos; ¿qué pasa?

Miriam Calavia

Renta 4 ve "ambicioso pero factible" el Plan Estratégico 2017-20 de Sabadell

Sabadell presentó su plan Estratégico para el periodo 2017-2020 cuyo objetivo principal la mejora de la rentabilidad con un objetivo de RoTE del 13% para 2020 (vs 7,3% en 2017). Tres serán los pilares para la consecución del objetivo de rentabilidad: 1) mejora de la eficiencia, 2) normalización de los activos problemáticos y 3) crecimiento del negocio con unos volúmenes. No se prevé cambios en la política de retribución, donde mantendrá un pay out del 49% equivalente al abonado en 2017.

Nuria Álvarez, experta de la firma, adelanta que "actualizarán las cifras de Sabadell teniendo en cuenta las directrices del Plan Estratégico que cuyos objetivos en principio nos parecen ambiciosos aunque no imposibles de cumplir si tenemos en cuenta que se han establecido unas hipótesis macroeconómicas creíbles". Pone en revisión el precio objetivo y la recomendación (antes Mantener).