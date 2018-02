El viernes fue investido doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Eric Maskin (Nueva York, EE UU, 1950) fue premio del Banco de Suecia de Economía (oficiosamente, el Nobel) en 2007, por sus investigaciones sobre diseños de mecanismos, en el ámbito de la teoría de juegos. Profesor en Princeton, cree que con una independencia catalana todas las partes saldrían perdiendo. Y también es partidario, dado que la gente vive más, de elevar la edad de jubilación, otro de los temas candentes en España.

Fue muy crítico con la austeridad aplicada por el Gobierno español, según las exigencias de las autoridades europeas.

El camino ahora es mejor que el anterior, pero pienso que la austeridad causó un daño innecesario, que repercutió en la gente con menos capacidad para soportarlo. Alemania tiene una posición casi religiosa en favor de la austeridad. Hemos visto que en EE UU no ha habido austeridad y que no ha sido necesaria para recuperarse de la recesión. Históricamente, la austeridad ha ralentizado la recuperación. ¿Cuándo se aprenderá esta lección? No lo sé.

¿Cómo cree que están jugando sus cartas Reino Unido y la UE en torno al brexit?

Hasta que sepamos exactamente lo que se está negociando, será difícil de decir quién ha tenido exito y quién ha fallado desde el punto de vista de la teoría de juegos. Creo que es un asunto muy desgraciado; siento que haya un brexit, para empezar, y espero que se negocie algo que reproduzca lo que había antes, lo más parecido posible. Para la UE es problemático, porque si dan a Reino Unido algo demasiado bueno, otros paises podrían verse tentados a hacer lo mismo, así que en cierto sentido la negociacion es mas difícil para la UE que para Reino Unido, que solo quiere un acuerdo tan bueno como le sea posible: todos los beneficios, sin los costes. Puede haber dudas sobre si acabará habiendo brexit siquiera, aunque lo normal es que lo haya.

La partida de Grecia vino antes. ¿Cómo ha terminado, si es que lo ha hecho?

No creo que haya terminado, Grecia tiene mucho camino por recorrer hasta ponerse en forma financiera. Pienso que fue una tragedia innecesaria: estaba bastante claro desde el principio que los términos del acuerdo de reembolso no eran realistas. Los líderes de la UE tardaron muchísimo en darse cuenta. Grecia no va a poder devolverlo todo; poco a poco se le condonará y se renegociará. A largo plazo habrá una combinacion de reforma estructural en el país con cierto crecimiento económico.Espero que Grecia vuelva a la normalidad, aunque eso no va a pasar a corto plazo.

¿Cómo valora las reformas de Trump en EE UU, por ejemplo el deseo de revertir la ley de regulación financiera Dodd-Frank, o el recorte fiscal?

Pienso que revertir Dodd-Frank es un error. Hace 10 años tuvimos la peor crisis financiera desde los años 1930, y la razón fue la deficiente regulación. Dodd-Frank se promulgó para asegurar que no volviera a haber una crisis financiera, y deshacerla es invitar a que la haya.

En cuanto a la reforma fiscal, puede argüirse que el impuesto de sociedades en EE UU era demasiado alto, esa parte me parece bien, pero no el recorte a los individuos. Uno de los mayores problemas en EE UU es la desigualdad de renta. Y este recorte ayuda a los ricos mucho más que a los pobres, y va a empeorar aún más el problema de desigualdad de ingresos. Los impuestos a los ricos deberían incrementarse, no reducirse. En general, permitir que los ricos sean más ricos en un momento en el que ya les está yendo mucho mejor que a la clase media es el rumbo equivocado.

Además, esta reforma fiscal aumentará el déficit, en tiempos de bonanza, lo cual me parece un error. Los argumentos contra el déficit eran exagerados durante la recesión: es perfectamente normal tener déficit en esos momentos, para estimular la economía. Pero EE UU ya no está en recesión, sino todo lo contrario. En los buenos tiempos el déficit debe reducirse; ya no hace falta lanzar estímulos. Además tenemos el peligro de la inflación, no es buen momento para sobrecalentar la economía.

¿Qué riesgo geopolítico ve en la tensión entre EE UU y Corea del Norte?

La tregua entre las dos Coreas por los Juegos Olímpicos no nos dice mucho de lo que está pasando entre ambos países. Es simbólico. Trump y Kim Jong-Un son muy impredecibles. Afortunadamente hasta ahora han sido palabras, básicamente. Un conflicto armado sería un desastre para todos los implicados, y Corea del Sur pagaría la mayor parte de la factura. Es muy inteligente por su parte intentar mejorar sus relaciones con el norte. Lo que ha hecho Trump no ha sido muy alentador. Agravar la tensión es bastante preocupante.

Se ha mostrado a favor de incentivar a las empresas a no contaminar.

La política estándar que proponen la mayoría de economistas es un impuesto al carbón. Así das a las energías no basadas en carbón un incentivo para desarrollarse. La política del Gobierno federal de EE UU está siendo muy decepcionante, como la salida del Acuerdo de París, pero por suerte a nivel estatal se desarrollando políticas serias contra el cambio climático.

¿Qué futuro les espera a las criptodivisas?

El valor fundamental de un bitcóin es 0. Si tienes un bitcóin, y no pudieras venderlo, no valdría nada para ti. Su único valor proviene de que otra gente quiera aceptarlo. No soy un gran defensor de las criptodivisas, pienso que blockchain es apasionante: es fácil, seguro y barato para hacer transferencias, pero la idea de que haya un montón de monedas privadas, como el bitcóin, no es tan buena. Estaría bien que los Gobiernos usaran el blockchain, pero las monedas privadas interfieren con la política monetaria oficial, así que no creo que sean una buena idea. Debe regularse estrictamente.

¿Cómo ve el impacto de las nuevas plataformas tecnológicas (Uber, etc.) en el mercado laboral?

Creo que en conjunto estos desarrollos tecnológicos son buenos para el mundo: la tecnología tiene el potencial de mejorar nuestras vidas. El problema es que también tiende a destruir algunos empleos.Eso no quiere decir que la gente que pierde sus empleos esté desempleada para siempre. Habrá nuevos empleos, pero los que los hayan perdido deberán ser reentrenados para esos nuevos puestos. Una cuestión importante de la transición tecnológica es que los Gobiernos, sobre todo, deberán involucrarse en la formación, para asegurarse de que la población esté lista para los nuevos empleos que vienen.

El diseño de mecanismos en teoría de juegos se utiliza para áreas como el transplante de órganos.

Ahora mismo, en la mayoría de países vender órganos está prohibido. No puedes comprar un riñón, pero puede donártelo alguien. Habitualmente la gente no quiere donar órganos a gente que no conoce. Ahí entra el diseño de mecanismos. Por ejemplo, A y B son amigos entre sí, y C y D entre ellos. A y D necesitan un riñón. B puede donárselo a D, y C a A; no se conocen, pero si saben que hay otra gente que donará sus riñones, lo harán. Y sobre todo hay que saber quién puede donar a quién. Se trata de crear un archivo amplio de tejidos para encontrar compatibilidades.