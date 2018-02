Ibex en directo: nuevas caídas tras la vuelta atrás de EE UU

Virginia Gómez

La CNMV advierte sobre tres chiringuitos financieros

El organismo supervisor ha lanzado una advertencia sobre tres sociedades que no cuentan con la debida autorización de inversión. Los nombres de estos chiringuitos financieros son JOrdi Vila Martí con la web www.vilgorcapital.com, Carter Financial Services con la web www.carterfs.com y las empresas Easy Line Pro y Media Group Ltd (wwwesaylinepro.com).

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en la página web: Advertencias de la CNMV. Para cualquier consulta, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015 así como realizarlas a través del formulario de consulta.