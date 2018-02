Ibex 35, en directo: sigue la toma de beneficios y la Bolsa baja cerca del 1%

Nuño Rodrigo

La CNMV advierte sobre la Forexmilion

La CNMV ha advertido este lunes de que la sociedad Forexmilionsl no está autorizada para prestar servicios de inversión al no figurar en sus registros. La sociedad en cuestión opera a través de las páginas web www.forexmilionsl.es y http://cort.as/-1FMz según recoge el supervisor, que apunta a Cristhian Vallejo como persona vinculada a Forexmilionsl. "La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedad no figura inscrita en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no está autorizadas para prestar servicios de inversión", indica el organismo que preside Sebastián Albella en su comunicado.