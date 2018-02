González afirma que “no habrá sorpresas” en su sucesión en 2019

No habrá nuevos cambios de estatutos para ampliar la edad de jubilación en la presidencia de BBVA. Su presidente, Francisco González, ha reiterado que su edad de jubilación será los 75 años, que cumplirá el 19 de octubre de 2019. El banquero, que lleva 22 años al frente de la entidad, ha reconocido que el consejo de administración de la entidad ya está estudiando su sucesión, y ha apuntado que BBVA tiene "un equipo fabuloso", por lo que no habrá "sorpresas" tras su marcha.

De esta forma, todo apunta a que será el consejero delegado del banco, Carlos Torres Vila, su sucesor, según señalan varias fuentes, que también destacan que "Francisco González es muy previsible, y no pretende dar sorpresas".

José Manuel González-Páramo, exconsejero del Banco Central Europeo (BCE) y consejero ejecutivo de BBVA desde 2013, es el segundo nombre en la terna para ser presidente, aunque ahora parece que la balanza se inclina por Torres.

"Hace dos años, en Davos, dije que la edad de jubilación era de 75 años y eso no va a variar", ha insistido González durante la presentación de resultados de la entidad, que registró un beneficio atribuido de 3.519 millones en 2017, un 1,3% más, tras el impacto de las minusvalías latentes de 1.123 millones de euros por su participación en Telefónica.

El primer ejecutivo de la entidad ha apuntado que el día en que abandone BBVA será "triste", pero se marchará con "mucho orgullo" por lo que deje detrás. "Tenemos un equipo fabuloso y no va a haber sorpresas", ha añadido, sin desvelar quién será su sucesor en la presidencia.

El banquero, el más veterano del sector financiero español y casi internacional, ha asegurado que cuando deje la presidencia no quiere ocupar ningún puesto en la entidad, aunque no descartaría una presidencia honorífica.

De momento, y aunque no ha dejado la presidencia (aún le queda algo más de un año para cumplir los 75 años), González ha sorprendido hoy por sus declaraciones en la rueda de prensa de los resultados del banco. Pese a que estaba muy griposo, el banquero no ha dejado de responder a ninguna pregunta, y ha contestado todo lo que pensaba, sin tapujos ni medias tintas, algo que ha sorprendido gratamente a todos porque no es muy habitual en estos actos. Parecía ya una despedida, y puede, porque sus apariciones en ruedas de prensa correspondientes a los resultados son en BBVA muy poco frecuentes, solo las anuales. De ser así solo le quedaría la presentación de los resultados de 2018, al margen de dos juntas de accionistas (la correspondiente a la aprobación de los resultados de 2017 y a los de 2018).

En paralelo, el banquero ha afirmado también hoy que crear un impuesto a la banca para financiar las pensiones, como propuso el PSOE, sería "distorsionante" para la economía en el sentido de que se cargaría un tributo contra un sector y no contra el resto y al final se trasladaría a los clientes.

"Soy muy mayor para escuchar estas cosas. Las he oído muchas veces en la vida en países más como Bolivia que en Europa", ha señalado durante la presentación de resultados de la entidad, que registró un beneficio atribuido de 3.519 millones en 2017, un 1,3% más, tras el impacto de las minusvalías latentes de 1.123 millones de euros por su participación en Telefónica.

En todo caso, González ha apuntado que, ya que se habla de que la banca recibió ayudas, debería especificarse qué entidades las recibieron. "Son las cajas las que han tenido ayudas", ha sentenciado el presidente de BBVA.