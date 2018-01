Miguel Castells (Liberbank): “Este no será aún el año de la inversión en bancos”

La gestora de la que dirige la política de inversiones está haciendo una fuerte apuesta por la gestión delegada de carteras, también para clientes minoristas y a partir de un patrimonio mínimo de 10.000 euros. Miguel Castells, diretor de inversiones de Liberbank gestora desde hace año y medio, destaca el atractivo de los pequeños valores en la Bolsa española, si bien su mirada se dirige más hacia los valores cíclicos europeos y con un componente tecnológico. Se muestra además escéptico hacia los bancos, en la idea de que los tipos todavía tardarán en subir y de que el proceso de retirada de estímulos del BCE será muy gradual.

¿Prevé un año de Bolsa tan bueno como el anterior?

Esperamos un año bueno de Bolsa. Quizá no tan bueno como 2017 pero con rentabilidades lo bastante atractivas que compensen el riesgo. Europa está en un ciclo de crecimiento bastante interesante que se va a prolongar al menos dos años más. En Estados Unidos, tras la reforma fiscal aprobada a final de año, se pueden ganar unas décimas de crecimiento en PIB que no estaban previstas. Y vamos a ver un ritmo de crecimiento aún más sincronizado a nivel global. Por lo tanto, desde el punto de vista macro, pinta bien para la Bolsa. En 2018 los beneficios empresariales van a seguir siendo razonablemente buenos. Esperamos un crecimiento de entre el 9 al 11% del beneficio por acción en Europa.

¿Esperan un trasvase de inversión desde la renta fija hacia a la Bolsa que impulse las subidas?

Sí se puede ver puntualmente un cierto trasvase de flujos pero nunca antes en el tiempo se ha producido de forma abrumadora. Sí hay mucho dinero en busca de rentabilidad, mucha liquidez, y eso es un gran soporte para los activos financieros. La liquidez ha generado además cierta insensibilidad hacia el riesgo. Un mismo evento hace seis años te ocasionaba un crack bursátil y hoy pasa desapercibido. La crisis de Grecia estuvo a punto de llevarse el euro por delante y era el 1% del PIB europeo. Sin embargo, el brexit ha pasado prácticamente sin pena ni gloria por el mercado.

¿Cómo ve la Bolsa española? ¿Cuáles son sus valores predilectos?

Vemos grandes oportunidades en España pero en compañías fuera del Ibex. Tenemos Gestamp y Cie Automotive, compañías ligadas al ciclo, del sector industrial y del automóvil, que lo van a seguir haciendo bien en 2018. Nos gustan también Global Dominion y Cellnex. En 2017 tuvimos cíclicas ligadas a materias primas, sobre todo papeleras. Pero nos hemos salido de Ence, se había ido por las nubes. De Portugal tenemos la papelera Navigator y Semapa.

¿No le interesan los grandes valores del Ibex? ¿Bancos, Telefónica, Inditex?...

Las telecos en general como negocio no nos gustan. Son un negocio muy maduro, con poca capacidad de sorprender en beneficios, no están tampoco excesivamente baratas. Inditex me gusta más que Telefónica pero se ha convertido en un monstruo de tal calibre que la rentabilidad de cada tienda que abre ya no es la misma. Es imposible mantener los mismos niveles de rentabilidad en el tiempo. Y en bancos no estamos haciendo una apuesta clara, no pensamos que aún vaya a ser el año de la banca, será un año de transición. Hay que ver todavía cómo evolucionan en resultados y márgenes, aunque sí lo pueden hacer mejor en Bolsa.En 2017 hemos estado infraponderados en banca y fuera de los grandes. En 2018 estamos cerrando un poco ese gap. Aun así, España no es el centro de nuestras carteras, tenemos un universo de valores más europeo.

¿Cuáles son sus apuestas en Europa?

La mayor apuesta de nuestro fondo europeo es la alemana Wirecard. Se dedica a los medio de pago, un sector que lo va a seguir haciendo muy bien porque es una temática disruptiva a largo plazo. Siltronic es también una apuesta importante. Hace obleas de silicio para semiconductores, es proveedor de grandes marcas de telefonía móvil. Melexis es otra apuesta importante, se dedica a los chips y semiconductores pero para la industria del automóvil. Y tenemos también Pandora, quizá nuestra única apuesta por infravaloración.

¿Qué opina de la renta fija?

Hoy no se ve un detonante claro que pueda provocar un shock en la renta fija pero en el caso de que se diera, con la estructura actual de muchas carteras que hay en el mercado, con un riesgo de crédito brutal, podríamos tener pérdidas severas. No supone un riesgo grande para las Bolsas pero hay que estar atento. Hemos visto tensión en la deuda en el inicio de año, pero creemos que es algo puntual. 2018 puede ser parecido a 2017, un año con cierta tendencia al alza en los tipos pero de forma gradual y suave.