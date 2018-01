Una docena de valores del Ibex están en máximos de 12 meses

Solo han pasado cuatro semanas desde 2018 y el Ibex 35 avanza un 5,6%, al filo de los 10.600 puntos. Este ascenso alcanza el 11,5% si se compara con los niveles de hace ahora un año. A pesar de que la recta final de 2017 estuvo marcada por la toma de beneficios, aprovechando la incertidumbre introducida por las tensiones independentistas, el selectivo español consigue sobreponerse. Dentro de los 35 valores que componen el índice, cinco están en máximos de 12 meses, mientras otros siete están a punto de lograrlo.

El primero de la lista es Bankinter cuyas acciones cerraron ayer en 8,68 euros, muy próximas a los máximos históricos registrados en el año 2000, cuando tocaron los 8,85 euros. La entidad que preside María Dolores Dancausa dará a conocer hoy sus cuentas de cierre de 2017 y esta puede ser la excusa para prolongar la tendencia alcista. En lo que va de año, Bankinter se revaloriza un 10,7%, ascenso que suma a la subida del 7,39% registrado el pasado de ejercicio. El consenso de los analistas consultados por Reuters, no obstante, apuesta por la cautela y cree que no sería de extrañar que la entidad se enfrente a un proceso de corrección en el corto plazo. Los analistas aconsejan mantener en cartera y fijan como precio objetivo los 8,03 euros por acción.

No podía faltar en la lista Cellnex, uno de los valores elegidos por los analistas para invertir este año. De momento, su evolución en Bolsa no está decepcionando. La empresa de torres de telecomunicaciones prolonga la tendencia alcista del pasado año (57%) y en lo que va de ejercicio se anota un 5,7%, subida que eleva a sus títulos no solo a máximos de 12 meses si no a niveles récord. En las subidas registradas por la compañía, ha ocupado un papel destacado el interés despertado entre competidores suyos como American Tower o Crown Castle. No obstante, hasta que no se resuelva la guerra de opas en la que está inmersa Abertis, propietaria del 34% del capital de Cellnex, los intentos de compra de la firma tendrán que esperar.

Las disputas entre Atlantia y ACS por hacerse con Abertis han provocado que la concesionaria española se anote un 40% y supere los máximos alcanzados en octubre, coincidiendo con la presentación de sus resultados. Sus títulos cotizan ya por encima de los 19 euros, pero el consenso de mercado de Reuters da por agotado su potencial. No obstante, los inversores permanecerán atentos a la solución final de las ofertas lanzadas por la italiana y la filial alemana del grupo español. Atlantia, de momento, ya ha mejorado las condiciones de su opa y está esperando a que la CNMV autorice la oferta de Hotchief para anunciar cualquier cambio en el precio o estructura de la operación.

El fabricante de envolturas de productos cárnicos, Viscofan, tampoco escapa a esta tendencia, con sus títulos en los 56,95 euros. Respecto a los niveles registrados hace un año, la compañía se anota un 20%. El departamento de análisis de Bankinter escoge a Viscofan como uno de los componentes de su cartera de 20 valores con un peso del 3%. Desde la entidad esperan que los resultados del cuarto trimestre del año sirvan de impulso para cumplir con los objetivos de incremento de los ingresos de entre el 4% y el 7% y la consecución de un beneficio neto de hasta 129 millones, un 3% más que lo registrado en 2016.

Con un alza del 47% en los últimos 12 meses, las acciones de Amadeus cerraron en máximos históricos el martes 23 de enero, cuando marcaron los 63,6 euros. La compañía ha logrado esquivar el impacto de la decisión de Lufthansa e IAG de romper los lazos con el proveedor de soluciones tecnológicas y optarán por la venta directa de billetes a través de sus canales. Para hacer frente a esta situación, la empresa apuesta por la diversificación de sus negocios e incorpora en su estrategia a las hoteleras. Hasta el momento, dos cadenas, las británicas Permier Inn e InterContinental Hotels Group, han contratado las plataformas de reservas (CRS) y gestión (PMS) y de pagos de Amadeus.

Dentro del selectivo español es posible encontrar un puñado de cotizadas cuyas acciones se aproximan a máximos de los últimos 12 meses. Aquí entidades como Sabadell o CaixaBank son los dos claros representantes del sector financiero. Ambos bancos se han visto salpicados por el desafío independentista, pero el traslado de su sede fuera de Cataluña para seguir contando con el paraguas del BCE ha sido el remedio que ha permitido poner freno al castigo. Ahora los inversores dirigen la mirada al efecto que tendrá la retirada gradual del programa de estímulos de Mario Draghi. A ellos se suman compañías como Repsol o ArcelorMittal, que consiguen sacar partido a la recuperación de las materias primas; Merlin y Colonial, representantes de un sector, el inmobiliario, que vuelve a recuperar el brillo perdido en los años de la crisis, así como la aerolínea IAG.