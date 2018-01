El fondo de inversión de Lola Solana en Santander crece un 25% en un mes y supera los 1.000 millones

Con permiso de Cristina Pedroche y Anne Igartiburu, la tercera protagonista de la última Nochevieja no fue ni una cantante ni una actriz. Fue, aunque resulta sorprendente, una gestora de fondos. Lola Solana, que pilota el Santander Small Caps, tuvo el reñido honor de protagonizar el primer anuncio televisivo de 2018.

Hace un mes, Santander Small Caps contaba con un patrimonio de poco más de 800 millones de euros en su clase A, la que tiene las comisiones de gestión y de administración más caras, del 2% y del 0,1%. A cierre del lunes sus activos sumaban 1.000,05 millones con un crecimiento del 25% en un mes, según la propia gestora.

La otra clase, denominada cartera, cobra un 0,4% por la gestión y un 0,02% por el depósito y se dirige a los clientes que tienen contratada la gestión discrecional. Los dos segmentos del producto sumaban al cierre del lunes más de 1.042 millones de euros.

Fernando Luque, editor de Morningstar España, recuerda que “es el segundo fondo de acciones españolas con mayor patrimonio”. Solo lo supera otro de su misma casa, el Santander Acciones Españolas, con más de 1.200 millones de euros.

La gestora se propone controlar el flujo de entrada de dinero cuando su patrimonio suba 300 millones adicionales

El incremento en el producto de Lola Solana es de más de 240 millones en los últimos 30 días, y en las últimas jornadas el crecimiento medio es de 11 millones al día. Respecto a los 650 millones de cierre de septiembre, el alza es de un 60%. En estas alzas se computan tanto las entradas de dinero como la revalorización de las inversiones.

Los millones suscritos irán directamente de las oficinas del banco a los valores más pequeños del mercado. Su misión es comprar empresas cotizadas infravaloradas con capitalizaciones de 15 a 3.000 millones. Como mínimo el 75% de su cartera tiene que destinarse a Bolsa y al menos el 90% de las inversiones en renta variable tiene que estar en valores españoles. El otro 10% puede ir a compañías del resto del Viejo Continente.

Los rivales del producto estrella de la gestora El producto gestionado por Lola Solana es el más afamado en su categoría. La versión europea, también bajo la batuta de Solana, es el Small Caps Europa, aunque su patrimonio, de algo más de 260 millones de euros, es muy inferior. También su rentabilidad en 2017 (8,7%), si bien gana la partida a su hermano mayor en lo que va de 2018 con un 3,7% de ganancia. Hay dos fondos que compiten con el de Santander AM.

Bankia Small & Mids Caps España, con 125 millones de euros de patrimonio, se anotó un 13,5% el año pasado y en 2018 sube un 4,14%. Su rentabilidad anualizada a cinco años es del 12,53%, según Morningstar.

Mediolanum Small & Mid Caps España que está gestionado por Trea AM también compite con el producto de Santander AM. El tamaño del fondo es mucho más pequeño, con apenas 20 millones de euros. Su rentabilidad en 2017 fue del 4,8% y en el mes escaso del presente ejercicio avanza un 4,1%. Sus mayores apuestas a cierre de septiembre eran Tubacex y Applus+, según Morningstar.

Santander AM modificó hace unos días el folleto del fondo para introducir un aviso a navegantes. Cuando alcance los 1.300 millones, “el volumen máximo de participaciones que podrá suscribir cada partícipe será de una participación”.

Desde la firma matizan que en realidad esto no significa el cierre del fondo, sino que se permitirá la adquisición de una única participación, valorada ayer en unos 250 euros, por orden de compra. Pero se podrán lanzar tantas órdenes como se desee. El problema será para los grandes inversores, a los que se dificulta la logística para la entrada en el producto. Esto permitirá controlar el flujo de liquidez que llega a la cartera. Fuentes del banco señalan que la red comercial promoverá este año los fondos de inversión por el contexto económico, financiero y de mercado. No solo el fondo de Lola Solana, sino también los más de 160 productos de Santander AM.

En el anuncio, el banco glosa su producto estrella de 2017. Se trata del mejor fondo español del año pasado, que ha conquistado cinco estrellas de Morningstar (la máxima calificación), con una rentabilidad del 26,2% y un 17,4% TAE desde 2013. En el año en curso gana un 3,4%.

Santander Small Caps España bate a uno de sus índices de referencia. El Ibex Medium Caps subió apenas el 4% año pasado, si bien el Ibex Small Caps sumó un poco más que la cartera pilotada por Lola Solana: un 31,4%. El potencial problema está en que estos valores son también los que tienen una liquidez menor. Y la llegada de unos volúmenes de efectivo nunca vistos puede causar alteraciones. En el anuncio está bien visible el índice de riesgo, que marca un 6 de un máximo de 7. Algunas de sus mayores posiciones están en los valores del mercado con menor movimiento. Así, cuenta con un 2,97% de su cartera invertida en Barón de Ley, que, según Thomson Reuters, ha movido en el último mes una media diaria de 831 acciones (valoradas en 91 euros).

La negociación de Miquel y Costas, donde tiene un 3,02%, tocó suelo en los 455 euros diarios en ese mismo periodo. También estaban en cartera Ezentis (0,9%) y Elecnor (1,26%). Es cierto que entre las primeras posiciones se encuentran otros valores con niveles de liquidez semejantes a los de empresas del Ibex 35, como Fluidra (5,76%), Prosegur (4,51%), IAG (3,49%) y NH (3,32%).