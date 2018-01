Los 10 documentos que habrá que exigir antes de hipotecarse

La oleada de litigios relacionados con cláusulas suelo hipotecarias, aquellas que limitan la rebaja máxima de la cuota frente al descenso del tipo de interés de referencia, ha terminado poniendo en cuestión los préstamos a tipo variable. Las fuertes fluctuaciones de precio que puede generar en la factura una crisis como la de la última década, unido al fatal impacto en el mercado laboral, han hecho inasumibles las hipotecas para miles de consumidores durante unos años y la banca no parece dispuesta a asumir el riesgo de volver a sufrir tipos de interés negativos sin imponer salvaguardas a sus ingresos. El sector viene apostando ahora por la concesión de hipotecas a tipo fijo, una vía hasta hace poco minoritaria en España en las que ambas partes conocen de antemano lo que se abonará mensualmente durante toda la vida del crédito. El Gobierno dará un paso más allá con la reforma hipotecaria planteada para introducir en la legislación incentivos a la conversión a tipo fijo de las hipotecas a tipo variable. Para ello se favorecerá la novación del préstamo y la subrogación del acreedor estableciendo una comisión menor en el caso de reembolso anticipado. En concreto, el banco no podrá cobrar más del 0,25% del capital reembolsado anticipadamente si la conversión se produce durante los tres primeros años de vigencia de la hipoteca (mientras que si no hay cambio a tipo fijo, la comisión por amortización anticipada será del 0,5%). De producirse con posterioridad a los tres primeros años de la hipoteca, el coste será cero (mientras que si no hay conversión de variable a fijo, el cuarto y quinto año la c