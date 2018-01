El fondo sueco Catella se lanza a la promoción de vivienda para el alquiler en España

Catella es un grupo financiero creado en 1987, en el que estaba presente el fundador de Ikea, Ingvar Kamprad. En 2010, cambió de manos y su actual mayor accionista de esta cotizada en la Bolsa de Estocolmo es Claesson & Anderzén Group.

El grupo se divide en tres negocios independientes: un banco en Luxemburgo, una división de asesoramiento financiero e inmobiliario y, por último, Catella AM, la gestora de inversiones inmobiliarias.

Está presente en 14 países. Catella AM gestiona cerca de 20 fondos europeos especializados por tipología de propiedades y ubicaciones. En total, la compañía tiene bajo gestión inmuebles por valor de 5.600 millones de euros, de los que 4.000 millones corresponden a sus propios vehículos y 1.600 millones para terceros.

Según explica Javier Hortelano, los clientes de sus fondos son inversores institucionales europeos y globales de un perfil a largo plazo, “lo que llamamos core, con un perfil conservador”.

Sobre si la incertidumbre en Cataluña ha afectado la estrategia de Catella AM en España, Hortelano apunta a que siguen viendo atractiva a Barcelona en residencial y retail, no para oficinas. “El tema catalán a nosotros no nos ha afectado. A corto plazo sí puede haber vaivenes, pero los últimos informes indican que como mucho el impacto en el PIB español será del 0,1%”.