El 47% de los españoles no lee, pero por falta de tiempo

El número de lectores crece en España. Desde 2012, el porcentaje de lectores de libros mayores de 14 años se ha incrementado en 2,8 puntos porcentuales, situándose en el 65,8% de la población total. Se reduce, así, la distancia que separa a España de la media de la Unión Europea, que alcanza al 70% de la población. Es una de las principales conclusiones que se extraen del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2017, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) con el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que ha sido presentado esta mañana, tras cinco años de vacío en los que no se ha publicado.

Sin embargo, pese al innegable optimismo que presentan los datos, ya que el número de lectores totales ha aumentado, es necesario matizar algunos aspectos, tal y como ha recordado el presidente de la FGEE, Daniel Fernández: "En estos cinco años, el índice ha mejorado, pero creo que no tanto su calidad. Vemos que hay una falta de esa lectura reposada, tranquila, reflexiva y atenta. Se lee más, pero de una forma más repentina e improvisada". Por eso, si se tiene en cuenta únicamente a la población que afirma leer en su tiempo libre, al margen de una necesidad movida por el estudio o el trabajo, se observa que el crecimiento es mucho menor, de 0,6 puntos porcentuales, hasta situarse en el 59,7%. Es decir, un 40,3% de la población ya no lee nunca o casi nunca por ocio, sino que se sumerge en las letras por razones laborales o académicas.

Además, pese a que el porcentaje de lectores frecuentes, es decir, aquellos que leen al menos una vez a la semana, se ha incrementado desde 2012, representando al 47,7% de la población mayor de 14 años, el número de lectores cotidianos ha disminuido del 31% al 29%. Y hay razones de peso que explican estos cambios. La principal de ellas es la falta de tiempo, el argumento más repetido por los no lectores para explicar su falta de hábito en un 47,7% de los casos. Especialmente entre la franja de edad comprendida entre los 35 y los 44 años. "Tendremos que plantearnos qué esta ocurriendo para que esto suceda, e intentar buscar soluciones de conciliación laboral y familiar para intentar dar la vuelta a este problema", en palabras del director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María. También es necesario señalar que un 18,7% de la población no lectora esgrime que prefiere dedicar su poco tiempo de ocio a otro tipo de entretenimientos.

Sin embargo, la tendencia más grave y preocupante, en opinión de los expertos del sector, es aquella que hace referencia a la falta de interés por la lectura, y es que según se extrae del barómetro, el 35% de la población señala que no lee porque o no le interesa o no le gusta lo que encuentra entre las páginas. "Esto es algo en lo que el sistema educativo tendrá que incidir con fuerza para intentar revertirlo", ha apuntado el director ejecutivo de la FGEE, Antonio María Ávila. Porque, tal y como ha recordado Daniel Fernández, el índice de lectura de un país es una medida económica y espiritual más de la región, que debería seguirse con el mismo interés que se deposita sobre otros indicativos económicos y culturales.