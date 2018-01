El póker online español se abrirá a jugadores de Francia, Italia y Portugal

"La ludopatía no es un problema en España"

En los últimos dos días diferentes organismos se han posicionado alrededor del juego online. La CNMC hizo público este miércoles un informe en el que se mostraba favorable al proyecto de la Dirección General de Ordenación del Juego que autoriza la modalidad de liquidez compartida con otros países.

"Es una iniciativa en la buena dirección si lo que se persigue a futuro es aproximar mercados y regímenes jurídicos. Pero parecería en cualquier caso más razonable que este posicionamiento derivara de una iniciativa de armonización a nivel de la UE más que de acuerdos de cooperación entre algunos Estados miembros", añadió el informe. Para Mikel López Torre, presidente de JDigital, la CNCM lo que ha hecho realmente es "reiterar la opinión que ya había expresado antes. No ha habido un cambio de postura".

Igualmente, este martes, los diputados nacionales del PSOE de Málaga Miguel Ángel Heredia y Begoña Tundidor pidieron al Gobierno que ponga en marcha, en un plazo menor a tres meses, un paquete de medidas para prevenir y sensibilizar sobre la adicción a los juegos de azar online.

Sobre este tema, López Torre defiende que en España no existe un problema de ludopatía. "Yo suelo remitir a los estudios que publica el Gobierno español, porque son los únicos que tienen una base representativa, y estos reflejan que no hay tal problema, y debemos seguir actuando para que no lo haya. Hoy es una cuestión puramente marginal, y está a años luz de los niveles de incidencia de cualquier otra adicción que se registre en el mismo estudio", insiste.