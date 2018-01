NH denuncia que la crisis catalana le ha costado dos millones de beneficios

El consejero delegado de NH Hotel Group, Ramón Aragonés, reconoció este lunes que la compañía ha sufrido un impacto de dos millones de euros en su resultado bruto de explotación (Ebitda) por la tensión en Cataluña, especialmente en Barcelona.



Así lo reveló Aragonés en la mesa redonda del foro turístico Hotusa Explora `El impacto de las nuevas tendencias en el sector hotelero', donde compartió reflexiones con el consejero delegado de Barceló para EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa), Raúl González, y el presidente de Hotusa, Amancio López.



A este respecto, advirtió de que "Barcelona, que era una ciudad amable, que tenía buena prensa, ahora mismo no la tiene porque el turismo huye del conflicto". Sin embargo, destacó que parece que en enero se está recuperando algo el turismo de congresos, aunque advirtió de que "todo está cogido con alfileres". "Se ha producido una recesión importante y vamos a ver en el año 2018 que pasa", añadió.



Por su parte, González puso como ejemplo la situación de uno de sus hoteles en Barcelona, que pasó de tener una previsión de incremento del 22% en octubre a 25 de septiembre, a cerrar el mes con una caída del 6%. "Ha pasado de ser la ciudad estrella por antonomasia de la hotelería

urbana española a que tengamos bastantes sombras", apuntó González, quien destacó que la ciudad había superado el impacto de los atentados de agosto.

El presidente del grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha afirmado que en Barcelona no registraron una caída de actividad después del atentado de agosto, pero sí desde el 1 de octubre, en que se celebró el referéndum, hubo "un desplome", que "ha continuado hasta diciembre", si bien en enero

la "caída es menor". Ha recordado que en Barcelona la demanda hotelera crecía alrededor del 8 % antes de que el Gobierno catalán decidiera proclamar la independencia y ha advertido que si continúa "el conflicto en la calle", la tendencia "será difícil de romper".



López Seijas, que ha recordado que el turismo en Barcelona ha venido creciendo desde 1994 continuamente, con una inflexión en 2008 y 2009, ha manifestado que su pronóstico es que a final de año la caída de la actividad hotelera será más leve, aunque no se atreve a vaticinar si

el turismo en la ciudad "va a recuperar la fuerza que tenía en caso de que todo vuelva a la normalidad". "Desde el minuto uno la caída fue muy importante", apuntó López, quien afirmó que "fue un desplome que ha continuado hasta diciembre". "Si el conflicto continúa, será difícil recuperarse". Alertó el presidente de Hotusa, quien incluso no tiene claro que Barcelona "recupere la fuerza que tenía antes si todo vuelve a la normalidad".



Por su parte, el consejero delegado para la región Europa, Asia y Africa (EMEA) de Barceló, Raúl González, ha indicado que en su caso ha habido una caída en la celebración de eventos en Barcelona del 6 %, cuando se venía de crecer el 22 %. González, que también ha recordado que el efecto del atentado de agosto en las Ramblas "se diluyó rapidamente", ha indicado que Barcelona ha pasado, de ser la "ciudad estrella de la hotelería urbana española", a que exista "preocupación por lo que va a pasar". Los participantes en la mesa también han abordado la turismofobia y las plataformas de alojamientos turísticos, y se han mostrado a favor de una regulación que impida estos comportamientos de rechazo al turismo.



El consejero delegado de NH ha dicho que no está en contra de los apartamentos turísticos, pero que deben estar regulados, pues mientras los hoteles pasan inspecciones y se les requieren medidas de seguridad, hay turistas alojados en edificios de viviendas que carecen de medidas

contra incendios o higiénicosanitarias.



En su opinión, es un "despropósito" al que se une el que "la masificaciónse carga el turismo de calidad", que "nos ha costado tanto construir", y ha añadido que, aunque las administraciones están empezando a actuar, van muy lentas