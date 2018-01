El consejo de NH rechaza la propuesta de fusión de Barceló

No rotundo de NH a la oferta de fusión de Barceló. El consejo de la hotelera, asesorado por Bank of America-Merril Lynch, ha acordado en la tarde de este miércoles desestimarla por unanimidad. Las razones arguídas son la no valoración relativa de ambas compañías, ni el potencial de la acción de NH, ni el valor de sus activos en el extranjero. Pero, el motivo esgrimido con mayor rotundidad es la situación en la que deja a los accionistas de NH.

Esto es por el plan diseñado por Barceló para hacerse con NH. No habrá opa –de hecho, condiciona la oferta a que la CNMV la exonere de lanzar una oferta pública–, y la valoración viene dada de que NH amplíe capital a 7,08 euros por acción para dar entrada a Barceló, que controlaría el 60% de la compañía. NH Hotels, por lo tanto, seguiría cotizando y los accionistas no recibirán ningún tipo de contraprestación por sus títulos. Si quieren liquidez, tendrán que venderlos en mercado.

"El Consejo ha valorado muy negativamente que la oferta de Grupo Barceló carezca de liquidez para los accionistas de NH", reza en este aspecto el comunicado remitido a la CNMV. Tampoco juzga como adecuados esos 7,08 a los que Barceló planea ejecutar la ampliación de capital. La acción de NH ha cerrado este miércoles a 6,11 euros por unidad.

Ese precio no reflejaría, según NH, el potencial de revalorización de la acción, ni tampoco la mejora de sus resultados ni "la oportunidad de generar beneficios con su equilibrado mix de contratos en gestión y alquiler".