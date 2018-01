Portazo de Visa a las tarjetas de crédito que tiran de bitcoins

La dificultad, o casi imposibilidad de usar los bitcoins (u otras criptodivisas) para operar en el mundo real es uno de los principales puntos débiles de este pujante tipo de monedas virtuales. Hoy por hoy los comercios que aceptan criptomonedas son anecdóticos, y la principal vía para usar los bitcoins es cambiarlos por dinero real (es decir, comúnmente aceptado) en las plataformas especializadas, con las condiciones y comisiones que entrañan.

Una de las soluciones a este hándicap han sido las llamadas criptotarjetas, con las que un usuario puede gastar dinero tirando de sus reservas de bitcoins. No obstante, esta operativa ha sufrido un serio revés este fin de semana, una vez que Visa ha cancelado sus relaciones con WaveCrest, un importante procesador de tarjetas prepago del que hacían uso varias empresas de criptotarjetas.

El motivo ha sido la falta de cumplimiento de las normativas de Visa por parte de WaveCrest, y la consecuencia, que los usuarios no tienen acceso a su dinero virtual por esta vía. "WaveCrest ha sido requerido para cancelar todos sus productos Visa, algunos de los cuiales estaban ligados a carteras de criptomonedas". WaveCrest operaba para Bitwala, Cryptopay, Wirex and TenX. Éstas convertían los bitcoins en dinero con el que compraban, y cargaban (a solicitud del cliente), las tarjetas prepago emitidas por WaveCrest.

Visa no ha detallado los motivos de la cancelación de la operativa con WaveCrest, con sede en Gibraltar y especializada en emitir tarjetas prepago tanto para Visa como para Mastercard. No obstante, este tipo de emisiones de tarjetas por parte de empresas que no son bancos están sujetas a restricciones en algunas jurisdicciones, que en algunos casos (por motivos ligados al lavado de dinero) restringen con qué fondos se pueden cargar estas tarjetas.