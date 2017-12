Ibex 35, en directo: siguen las dudas en la recta final del año

Cecilia Castelló

Repsol presenta un plan para reactivar el yacimiento noruego de Yme con una inversión de 810 millones

Repsol ha presentado un nuevo plan de desarrollo y operación para reactivar la producción en el proyecto del yacimiento petrolífero noruego de Yme, cuya inversión total asciende a unos 8.000 millones de coronas (unos 811 millones de euros).

La petrolera española, que actúa como operador en el proyecto con una participación del 55%, ha presentado este plan a las autoridades noruegas.

La compañía presidida por Antonio Brufau tiene como socios en el consorcio a Lotos Exploration and Production Norge AS (20%), Okea AS (15%) y Kufpec Norway AS (10%).

EP