La empresa que cubre el móvil de piedras preciosas es española

La exclusividad y la personalización son dos de los pilares fundamentales sobre los que se asienta a día de hoy el sector del lujo. Y estos atributos son difíciles de conseguir en algunos productos cotidianos fabricados en masa por las grandes multinacionales, tales como los ordenadores portátiles, las tabletas y los teléfonos móviles. En este sentido, My Ideal-IT, una pequeña empresa tecnológica con sede en Barcelona, se dedica a customizar este tipo de artículos con el fin de personalizarlos al gusto del cliente, “ya sea una persona individual o una empresa que quiera un diseño corporativo diferenciador en los aparatos que proporciona a sus empleados para que trabajen”, explica el director general de la firma, Javier Herrero.

Para ello, la compañía se ha aliado con diferentes socios, en su mayoría pequeños artesanos, diestros en sus respectivos campos, para satisfacer todas las necesidades y exigencias de los usuarios en el desarrollo del diseño. “Así, trabajamos con expertos en pintura artística, en joyería, en cuero o en el trabajo de la madera. Con esta unión, podemos crear un diseño único y hacerlo realidad”. El resultado, ordenadores portátiles cubiertos con una capa de diferentes tipos de maderas nobles o con fibra de carbono, tabletas revestidas con cuero y otros tipos de piel, y smartphones equipados con metales preciosos. En este servicio de customización completa, recuerda Herrero, se ofrece la posibilidad, incluso, de personalizar hasta los propios logos de las marcas que los diferentes productos tienen estampados. “Imagínate un Mac de Apple con la característica manzana mordida recubierta de diamantes”.

Estas soluciones no son las únicas. Muchas compañías también se animan a diseñar los dispositivos de los que se sirven sus profesionales. Así, My Ideal-IT ha personalizado ordenadores y móviles de BMW, Ducati o Porsche, con ideas amoldadas a la cultura y a la imagen de la empresa, y que huyen de los diseños tradicionales de las multinacionales tecnológicas, muchos más fríos y universales. Herrero recuerda que todas estas labores cuentan con un sello especial de confianza: “Tenemos la capacidad única de desarmar con seguridad cualquier dispositivo para personalizar los componentes. Somos socios aprobados por la mayoría de los fabricantes IT, lo que nos permite mantener los términos y condiciones originales de la garantía”, cuenta. Así, la empresa tiene alianzas con firmas del sector de la talla de Apple, Lenovo o HP, entre muchas otras.

Pero el lujo y la personalización no lo es todo, y la firma también opera en el sector puramente tecnológico, ofertando a sus clientes soluciones que van mucho más allá. De todas ellas, la seguridad es la principal. Por ello, My Ideal-IT se ha aliado con cinco partners punteros del sector, como lo son Hornet Drive, Sophos, BitLocker, LastPass y Silent Circle, que garantizan privacidad y protección total. A ella se le suman otros recursos, tales como una batería extra, una combinación tecnológica personalizada y unas técnicas que permiten eliminar la fase de arranque del dispositivo para poder acceder al momento a la información y evitar la pérdida de tiempo en situaciones urgentes del trabajo.

El precio de estos trabajos varía totalmente en función del encargo, del modelo que el cliente solicita, de las prestaciones y soluciones que demanda en sus dispositivos y del tipo de customización que solicita. "Podemos hacer encargos que cuestan 100 euros y otros que sobrepasan varios miles de euros. Ahora estamos trabajando en el lanzamiento de un iPhone 8 con varios quilates, diamantes y piedras preciosas que seguramente tenga un precio bastante elevado", ilustra,