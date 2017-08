El mejor gestor de fondos de España no tiene oficina ni casa y conduce una ‘tartana’

El mundo de la gestión de activos está cambiando. Los gestores independientes empiezan a plantar cara a las grandes firmas. Uno de los mejores ejemplos del cambio de tendencia es el éxito de Algar Global Fund. Jean Claude Felguera, fundador y asesor de este vehículo que ha rentado un 34% en los 12 últimos meses, trabaja desde casa, vive de alquiler y conduce un coche que tiene 15 años. “Todo mi patrimonio está invertido en el fondo”, asegura en una entrevista concedida a CincoDías.

Felguera, ingeniero en Informática y matemático de formación, fundó con otros dos socios una sicav hace tres años para gestionar su propio patrimonio, después de 25 años de experiencia en el sector financiero tras haber trabajado en Allianz, en el Hispano y en Ahorro Corporación, entre otras firmas. “Al principio era casi un juguete para invertir, cada vez sofisticábamos más la estrategia, utilizando futuros para reducir la volatilidad de la cartera”, explica.

Su filosofía de inversión es muy diferente, tiene un fuerte control del riesgo, con una beta (indicador de si el fondo es más o menos volátil que su índice de referencia) de la cartera muy baja.

“Se trata de cuidar de mi patrimonio y del de los partícipes. Soy uno más, y también me importa que esto nos sirva para hacer cosas interesantes”, explica el gestor de la mejor de todas las carteras españolas en lo que va de año con alrededor de un 22%, según Morningstar.

Han disparado el patrimonio en tres años de 12 a casi 50 millones de euros gracias a una rentabilidad excepcional

Felguera está acompañado por Walter Scherk Serrat, también ingeniero, Industrial en este caso, y por Beatriz Paredes Camuñas, licenciada en Derecho.

Al principio la sicav solo tenía el dinero de los socios y de algunos amigos, pero los buenos resultados fueron captando la atención de otros inversores y decidieron convertir el vehículo en un fondo, que cuenta con Renta 4 como gestora, mientras Felguera se mantiene como asesor. El patrimonio gestionado roza los 50 millones de euros, con más de 1.000 partícipes. Empezaron con unos 12 millones.

El resultado de Algar Global Fund es espectacular: un 21% de rentabilidad media anual en los tres últimos ejercicios. Morningstar lo ha reconocido con cinco estrellas, lo que implica que ha logrado batir al 90% de fondos comparables. Yno es fruto de la casualidad. Su historial (track record, en la jerga) es envidiable.

Los valores ganadores, la labor social y Cataluña El fondo invierte en renta variable europea: España (27%) Francia (25%), Escandinavia (9%), Portugal un 6% y otros países (13%). Un 20% del patrimonio está en liquidez. En la Bolsa española tienen Barón de Ley (4% de la cartera), Gestamp (5%), CIE (6%), Realia (4%), Lingotes Especiales (2%) y Tubos Reunidos (3,5%). Su posición en el país es por proximidad y porque les gustan los proveedores de piezas de automóviles. Al cierre de junio, sus dos mayores posiciones estaban en la compañía de logística noruega Wallenius Wilhelmsen (6,35%) y en el Banco Comercial Portugués (6,1%).

Respecto al referéndum catalán del 1 de octubre, Felguera se sorprende: “Soy francés y puedo tener una visión más sosegada; si me hubiesen preguntado hace 10 años cuál era el fenómeno importante, hubiera dicho que la globalización, que implica la desaparición de fronteras. Diez años después, puedo decir que me he equivocado. Cada vez hay más países, esto no me lo esperaba. Y el tema catalán va por este camino”.

Es partidario del brexit : “Reino Unido nunca ha estado en realidad en la UE. A ver si les quitamos la City, porque no pueden controlar el euro”, sentencia. A su juicio, con Trump, EE UU va a perder muchos puntos.

Labor social. “Queremos que nuestro éxito se traduzca en una acción social”. Así, dedican el 2% de los ingresos a la asociación Inlema, para el apoyo de la educación de los desfavorecidos.

“Lo que más están apreciando los inversores es que estamos logrando estos resultados con un alfa (la rentabilidad lograda por encima de los índices) espectacular, al tiempo que conseguíamos mantener la volatilidad muy controlada”.

Después de acreditar tres años de buenos resultados y de que la agencia Bloomberg incluyera a Algar Global Fund dentro del grupo del 1% de mejores fondos de la categoría de renta variable global, sus fundadores decidieron dar un paso adelante y empezar a comercializar activamente el vehículo. El siguiente paso que van a dar es lanzar un formato del fondo como sicav luxemburguesa, para favorecer la contratación del vehículo entre inversores extranjeros y firmas de banca privada.

¿Cuál es el secreto del éxito de Algar Global Fund? La cartera no se puede encuadrar dentro de los clásicos y afamados fondos value (que invierten teniendo en cuenta exclusivamente el valor futuro de la compañía), como los de Bestinver, azValor o Cobas (Francisco García Paramés). “Tenemos una gestión de compra dinámica, nuestro objetivo es tener posiciones respecto de la cartera entre el 4% y el 8%, pero eso mismo lo hacemos de forma escalonada. Por eso tenemos 40 valores y muchos de ellos entre el 2% y el 2,5% del patrimonio y no en el 4%. También tenemos un grado de liquidez elevado”, explica el inversor de origen francés.

Una fórmula para elevar el peso en el mercado son los derivados, futuros en concreto, que le permiten elevar y reducir la beta sin necesidad de tocar la cartera:“Si la Bolsa baja y queremos comprar, utilizamos futuros; si sube, no vendemos valores, sino que vendemos futuros”.

“Nuestro objetivo es una exposición del 100% en torno a los 10.050 puntos de Ibex”, señala. A su juicio, el mercado no está caro en absoluto, con un PER (número de veces que el precio está incluido en el precio) estimado de 13,5 veces para 2018:“Podríamos irnos perfectamente a 17 veces; por eso somos positivos”. Aunque tiene claro que hay momentos donde es aconsejable bajar el riesgo.

Tienen unas 600 compañías bajo la lupa y cuando ven una historia interesante se fijan en el histórico a 10 años. Sus ratios clave son el retorno sobre el capital (el famoso ROE) y la generación de caja, con especial atención a cómo se invierte. Además, vigilan de cerca el riesgo. Tienen 150 cotizadas que son candidatas, 40 en la cartera y 10 que están a tiro. No tienen en cuenta los dividendos ni ponen un precio objetivo, aunque sí tienen contacto directo con los gestores. Salvo dos excepciones (el luso BCP y el italiano Farmafactoring), desconfían de los bancos.