Estos son los motivos que hacen a los AirPods Pro 2 perfectos para viajar

Antes de la llegada de los Max, los AirPods Pro eran la elección de todos los amantes del ecosistema de Apple. Llamadas, música, viajes en avión... Su uso era tan amplio que todos los elegían, y lo cierto es que esto era completamente normal. Pero con el lanzamiento del modelo de diadema de la compañía de Cupertino, muchos cambiaron como opción para viajar... pero lo cierto es que hay motivos para mantener la apuesta por los earbuds.

Los AirPods Max hay que reconocer que tienen una calidad de sonido excelente, de las mejores del mercado, pero tienen algunos inconvenientes que hacen a los Pro una elección óptima a la hora de viajar. Por lo tanto, si tienes que elegir entre un modelo u otro, te vamos a mostrar lo que debes tener presente para seleccionar los earbuds frente a sus hermanos de diadema.

Un ejemplo de lo que decimos tiene que ver con las dimensiones y el peso. La falta de plegado de los Max los hace poco manejables y cómodos para viajar. Además, estos no son los más ligeros del mundo, por lo que se pueden convertir en un lastre tanto en la mochila como puestos si se utilizan durante mucho tiempo. Y esto hace que la balanza, para muchos, sea por los earbuds, por mucho que su cancelación de ruido sea inferior. Pero, en realidad, la llegada de los AirPods Pro 2 cambió por completo las reglas del juego.

Unsplash

AirPods Pro 2: la elección perfecta para viajar

Este accesorio ofrece una mejora en la cancelación de ruido muy importante. Duplicando la capacidad al modelo anterior -según la propia Apple-, la diferencia es abismal en el mundo real a la hora de abstraerse de lo que ocurre alrededor. Tanto, que rivaliza e incluso supera a la de los AirPods Max. Tanto es así, que al viajar en avión o tren, el modelo de diadema no supera con claridad a los nuevos earbuds, por lo que uno de los motivos para elegir a los primeros, simplemente y llanamente, desaparece.

Sin duda alguna, esto es una gran sorpresa, ya que la eficacia de la cancelación de ruido es excepcional en los AirPods Pro 2. En ciertas frecuencias, es igual o incluso mejor que la de los Max. La diferencia es mínima, así que felicitar a los ingenieros de Apple por su gran trabajo.

Además, la comodidad para viajar es indiscutible en los AirPods Pro 2. Y la experiencia al usarlos lo deja claro: desde guardarlos hasta utilizarlos, todo resulta más cómodo y práctico. Los Max, por lo tanto, quedan relegados a un segundo puesto en la elección como auriculares para viajar (por su volumen y uso menos sencillo). Está claro: poder llevar los earbuds en el bolsillo, usarlos en el aeropuerto y el avión, y guardarlos de nuevo a mi llegada es un elemento diferenciador -como el recuperar espacio en la mochila-.

Apple

No todo es ideal en los earbuds de Apple

Los AirPods Pro 2 tienen un inconveniente frente a los Max que se debe conocer: la duración de la batería. Según la duración del viaje, quizá tengas que recargarlos en su estuche. Otro punto para considerar es su formato in-ear, ya que no te parecen este tipo de dispositivos cómodos, quizá prefieras los Max.

Si las dos opciones que hemos mencionado no son muy importantes para ti, no hay duda alguna que los AirPods Pro 2 son la mejor elección para viajar. Por lo tanto, si tienes que realizar la compra de unos auriculares de Apple y sales mucho de casa, no debería dudarlo. El acierto, de ser así, está asegurado.