Ha pasado un año y sigo compartiendo mi cuenta de Netflix sin problema

Hoy nos hemos levantado con una noticia esperada: Hulu ha empezado a prohibir compartir contraseña. Es una plataforma de streaming que, de momento, no ha llegado a España por lo que no es un punto que nos afecte. Pero he hecho una llamada rápida a mi hija y he confirmado que, tras un año de prohibición, puedo compartir cuenta en Netflix sin problema.

En febrero de 2023 Netflix sorprendió al prohibir compartir cuenta en España y otras regiones. Un movimiento marcado por la polémica y que causó un torrente de usuarios que se dieron de baja de este servicio al no poder seguir compartiendo cuenta.

Si bien es cierto que puedes seguir compartiendo cuenta en Netflix pagando una cuota adicional, ya no es lo mismo. Pero, por muchos ríos de tinta que corrieran en contra, a la plataforma le salió muy bien la jugada, al punto de que es de las únicas que ha cosechado beneficios. Pero entonces, ¿por qué sigo pudiendo compartir mi cuenta en Netflix?

Posibles razones por las que aún puedes compartir cuenta en Netflix

En julio del año pasado mi hija se independizó de casa y se fue a vivir a unos 80 kilómetros del hogar familiar. Y le dije que, mientras funcionara, aprovechase para seguir utilizando Netflix. Había leído que si accedías al servicio desde un teléfono móvil, seguías pudiendo compartir cuenta en Netflix.

Así que le recomendé hacer justo eso. Y cada cierto tiempo le preguntaba si le seguía funcionando, como una mera curiosidad. Hoy la he llamado para preguntarle por el tema, y me ha sorprendido su respuesta: lleva meses usando la app de Netflix desde su ordenador y móvil y ni un problema ha tenido.

A las pocas semanas de irse de casa le llegó la temida notificación de Netflix, y a mí un mensaje de verificación que apuntaba a que su perfil en Netflix iba a desaparecer - a no ser que me convenciera para pagar el usuario extra -, pero más allá del aviso, no ha habido más problemas al respecto.

Y por otro lado, mi mujer estuvo ingresada en un hospital a 40 kilómetros de mi residencia, y me llevé mi Fire TV Stick para seguir viendo Netflix. No me llegó ni un mensaje de que estaba en otra ubicación.

En este aspecto tengo dos teorías. Por un lado, al tener Netflix contratado a través de una operadora de telefonía, en mi caso Pepephone, el proceso para verificar tu hogar es un poco diferente. Y aunque vivo en Fuengirola, la plataforma me pone que estoy en Granada. Nunca he tenido que mandar un mensaje de verificación ni nada por el estilo, por lo que puede ser que en servicios contratados con operadores, Netflix tenga problemas para verificar las cuentas compartidas.

Y por otro lado, tenemos toda la polémica en torno al proceso que llevó a cabo Netflix, bloqueando el acceso a decenas de usuarios que no conseguían marcar su ubicación correcta, ya que el sistema indicaba que estaban en otro sitio.

Así que es probable que, aunque Netflix siga prohibiendo compartir cuenta, haya rebajado bastante la búsqueda de usuarios que no cumplen. Y el día que le llegue la notificación a mi hija, tocará valorar si la añado a mi plan...