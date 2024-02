Se despejan las dudas: así es exactamente la batería de las Apple Vision Pro

Si eres de los que están interesados en las Apple Vision Pro, seguro que hay algo que te apetece mucho conocer de ellas: su batería. En un primer momento, la compañía de Cupertino solo reveló que esta era buena para lograr dos horas de uso general y 2,5 de reproducción de vídeo. Pues resulta que esas estimaciones fueron bastante precisas.

Sin embargo, es posible que te hayas preguntado durante todo este tiempo cuál es la capacidad real de la batería. Ahora se resuelve el misterio: es de 3.166 mAh. Esto no es especialmente relevante numéricamente hablando, considerando especialmente su tamaño y peso de 353 gramos.

Algo muy importante que hay que conocer

Esto no es otra cosa que las Apple Vision Pro utilizan un máximo de salida de 13V 6A, y ese voltaje supera con creces lo que cualquier batería de teléfono de 3.8V puede lograr. Un equivalente de 35,9 Wh para el voltaje típico de la batería del teléfono resultaría en una capacidad de 9.440 mAh. Y, esto, cambia mucho la percepción que se tiene del componente en cuestión.

La batería del Vision Pro es externa, algo que no ha gustado a algunos, y tiene un conector propietario -que permite un giro para asegurar el proceso- para conectarlo al auricular -así como un puerto USB tipo C que lo carga mediante el sorprendentemente incluido cargador de pared de 30W por parte de Apple-. Por cierto, Apple vende baterías adicionales por un precio de 200 euros cada una, pero ten en cuenta que estas no son intercambiables en caliente (es decir, que cuando el cable se desconecta, el auricular se apaga y luego se reinicia cuando se conecta la nueva batería).

Disponibilidad del Apple Vision Pro y Perspectivas Futuras

El lanzamiento del Apple Vision Pro en los Estados Unidos está programado para este viernes 2 de febrero. Sin embargo, es relevante destacar que se espera que se lance en más países a lo largo de este año, brindando a los entusiastas de la tecnología de todo el mundo la oportunidad de experimentar esta innovadora oferta de Apple.

Vision Pro Battery specs:



3166 MAh

35.9 Wh

Output 13V 6A max

Model number: A2781 pic.twitter.com/XoSbxhHEHA — Aaron (@aaronp613) January 30, 2024

Las reseñas han brindado una visión más clara de la batería del Vision Pro, revelando detalles que van más allá de las cifras iniciales proporcionadas por la empresa. La capacidad de salida única y el diseño eficiente de la batería agregan un elemento positivo a este accesorio, desafiando las expectativas convencionales y proporcionando a los consumidores una perspectiva más completa antes de su lanzamiento global. Con el enfoque en la calidad, rendimiento y diseño, este producto promete ser un equipo que resultará un salto evolutivo importante en el panorama tecnológico actual.